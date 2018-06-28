Лидер группы «Секрет» оказался в интернате из-за мачехи

Певец максим Леонидов начал свою музыкальную карьеру довольно рано — ему было чуть больше 20 лет, когда он вместе со своим другом Николаем Фоменко создал группу «Секрет».

Максиму было всего четыре года, когда он остался без матери — актриса Людмила Люлько умерла от рака. После отец будущего певца женился во второй раз, но мачеха Леонидова сразу невзлюбила ребенка.

"Когда мне было четыре года, мама умерла, у нее была онкология. Папа воспитывал меня один, а потом с перепугу неудачно женился. Второй брак отца был неудачным, я оказался с самой настоящей мачехой, которая отправила меня в интернат. Отношения у нас с ней не сложились. Те шесть лет, что они прожили вместе, мы и с отцом плохо общались. Большую часть времени я жил в интернате", — рассказывает певец.

Через некоторое время отец Леонидова все же развелся и женился в третий раз — ею стала Ирина Львовна, которая сразу же полюбила мальчика и стала для него второй мамой. «Она вернула меня из интерната и приняла меня как родного. Я даже смог через какое-то время назвать ее мамой, она меня воспитала», — вспоминает Леонидов.

Максим в какой-то степени повторил судьбу отца и был женат три раза. Первой супругой Леонидова была актриса Ирина Селезнева . Они прожили в браке 18 лет, но все это время пара занималась карьерой и даже не задумывалась о детях. В итоге брак распался, хотя влюбленные прошли через многое, в том числе и эмиграцию в Израиле.