Малыш терпел до последнего: вологжанина осудят за истязание своего сына

По факту инцидента на отца было заведено уголовное дело по 117 статье УК РФ (истязание) и 156 статье УК РФ (неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Согласно им, мужчину могут наказать штрафом в размере до ста тысяч рублей или лишением свободы на срок от от трех до семи лет. Также за избиение ребенка он может лишиться родительских прав.

По предварительным данным правоохранительными органами установлено, что семья изначально была неблагополучной, поскольку некоторое время мальчика воспитывали опекуны. Затем ребенок вернулся обратно к родителям.

С августа по сентябрь прошлого года 34-летний мужчина в воспитании своего сына прибегал к жестоким методам, что выражалось в частом применении грубой силы по отношению к ребенку. Мальчик никому не рассказывал о систематических побоях со стороны отца. Но вскоре сын поделился этим со знакомой женщиной, которая сразу же заявила об истязании мальчика в правоохранительные органы.

После случившегося социальная служба забрала ребенка из семьи. На данный момент следователи собрали все доказательства. Материалы дела переданы в суд.

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