Челябинские родители могут поставить оценку качеству детского отдыха

Родители Челябинской области могут выставить оценку качеству отдыха своих детей.

ОНФ проводит опрос для улучшения системы детского отдыха и оздоровления. Родителям предлагается оценить уровень безопасности, образовательной и воспитательной работы, качество питания, стоимость путёвки и тому подобное. Участие в нём занимает несколько минут.

«Ваше мнение повлияет на безопасность и качество отдыха детей в летних оздоровительных лагерях Челябинской области. Призываем не быть равнодушными и пройти анкетирование по ссылке», — призвали в Челябинском отделении ОНФ.

Помимо анкетирования, активисты проведут выездной мониторинг детских лагерей.