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Челябинские родители могут поставить оценку качеству детского отдыха
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Челябинские родители могут поставить оценку качеству детского отдыха 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Родители Челябинской области могут выставить оценку качеству отдыха своих детей.
ОНФ проводит опрос для улучшения системы детского отдыха и оздоровления. Родителям предлагается оценить уровень безопасности, образовательной и воспитательной работы, качество питания, стоимость путёвки и тому подобное. Участие в нём занимает несколько минут.
«Ваше мнение повлияет на безопасность и качество отдыха детей в летних оздоровительных лагерях Челябинской области. Призываем не быть равнодушными и пройти анкетирование по ссылке», — призвали в Челябинском отделении ОНФ.
Помимо анкетирования, активисты проведут выездной мониторинг детских лагерей.
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