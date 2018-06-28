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Ради воплощения фантазий 24-летняя девушка превратила себя в младенца
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Ради воплощения фантазий 24-летняя девушка превратила себя в младенца 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Эта 24-летняя девушка ведет себя как младенец, она называет бойфренда «папочкой», использует соски и подгузники. Но насколько сексуальным для мужчин является подобное поведение? Познакомьтесь со взрослой девушкой, давным-давно разменявшей третий десяток, которая одевается в подгузники для взрослых, комбинезончики, а также используют специальные детские бутылочки. Хайди обожает наряжаться в малыша, играть плюшевыми мишками и успокаивать себя сосками. 24-летняя девушка, которая работает в розничной торговле, даже называют бойфренда «папочкой» при ролевых играх. Она относит себя к представительницам особой субкультуры, которым нравится во взрослом возрасте изображать малышей. Количество таких людей постоянно растет благодаря развитию социальных сетей. И хотя многие психологи могут счесть подобное поведение странным, сама Хайди не видит в этом ничего необычного.
«Когда у нас начинаются ролевые игры, я одеваю подгузники, комбинезон, использую детский лосьон, — рассказывает девушка. — У меня есть также соски для взрослых. Конечно, я не употребляю подгузник по его прямому назначению, он мне нужен только для уверенности в себе. Я играю с плюшевыми мишками, куклами и провожу время, как настоящий ребёнок. Я могу быть глупышкой, которая лежит в постели или тихо спит. Это позволяет мне забывать о многих взрослых проблемах в жизни, чувствуя себя полностью защищённой».
Жительница штата Орегон настаивает, что это изображение малыша не имеет никакого отношения к потворству запретным сексуальным фантазиям у бойфренда. Она просто таким образом освобождается от беспокойств во взрослом мире. Что же касается собственно секса, то в этот период Хейжи совсем не ведет себя как младенец. Во время занятий любовью она превращается во взрослую девушку снова. Ее бойфренд Эрик считает данное хобби безобидным, а вот родители Хейди пока об этом не знают. И хотя Эрик не воспринял увлечение девушки сразу, постепенно он начинает его принимать и даже не возражает, когда его называют «папочкой», а любимая использует соску. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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