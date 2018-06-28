Массаж для новорожденных в домашних условиях

В первые дни и недели жизни малыш большую часть информации о мире получает через ваши прикосновения. Ему нравится, когда вы его гладите и берете на ручки. Разнообразить эти ощущения поможет массаж. О нем, скорее всего, вам расскажет педиатр на патронаже. Посоветует, как и что делать, покажет основные приемы. Не пренебрегайте этим замечательным способом тактильного контакта с вашим маленьким. Специалисты считают, что дети, которым мамы делали массаж на ранних этапах развития, растут более эмоциональными, общительными и добрыми. В этой статье мы разберемся, зачем нужен массаж, как его делать и когда лучше не делать.

Виды массажа для новорожденных

Лечебный — его делают только по назначению врача и только специалисты. Он назначается при следующих заболеваниях:

заболевания ЦНС (центральной нервной системы);

дисплазия тазобедренных суставов;

плоскостопие;

косолапость;

пупочная грыжа;

мышечная кривошея;

врожденный вывих;

сколиоз;

тремор;

рахит.

Укрепляющий — такой массаж вполне может освоить мама и делать его в домашних условиях. О нем и поговорим.

Польза массажа для новорожденных

Для чего нужен массаж такому маленькому человечку? Польза от него несомненная:

улучшение сна;

снятие гипертонуса у новорожденных;

улучшение кровообращения и кровоснабжения всех органов, в том числе и мозга;

укрепление иммунитета;

улучшение работы ЖКТ (проходят колики и запоры);

укрепление скелета и мышц;

влияние на работу лимфатической системы;

снятие боли;

положительное влияние на интеллектуальное и эмоциональное развитие;

улучшение координации движений — ребенок быстрее начинает переворачиваться, потом садиться и вставать.

Отдельно нужно сказать о пользе массажа для недоношенных деток:

массаж помогает быстрее набрать вес таким малышам;

стабилизирует частоту сердечных сокращений;

улучшает работу нервной системы;

нормализует активность мозга..

Перед массажем обязательно проконсультируйтесь с врачом! Противопоказания для массажа новорожденным Состояния и заболевания, при которых запрещен любой массаж:

возраст до 1 месяца;

повышенная температура;

кожные заболевания;

любые острые заболевания;

травмы;

повышенная нервозность ребенка.

Где нельзя массировать Деткам до 3 месяцев нельзя массировать следующие места:

родничок;

локтевые сгибы;

коленные чашечки;

места под коленками;

подмышки;

суставы;

внутреннюю поверхность бедер;

молочные железы.

Нельзя давить на сердце, печень, почки и позвоночник.

Когда начинать делать массаж

4-5 недель — оптимальный возраст для начала массажа. Если малыш хорошо себя чувствует, можно начать и в 3 недели, но перед этим обязательно проконсультироваться с врачом.

Что понадобится для массажа

Особых приспособлений массаж не требует:

ровная поверхность (пеленальный столик или обычный стол, твердый матрас или пол);

2-3 пеленки, лучше одноразовые, поскольку во время массажа малыш расслабляется и может намочить поверхность;

крем для рук (если руки мамы сухие) или детская присыпка (если, наоборот, влажные).

Подготовка к массажу Перед тем как приступать к самому массажу, необходимо подготовиться:

проветрите комнату, температура воздуха должна быть 18–22 градуса;

подготовьте все для массажа, все необходимое должно быть под рукой, чтобы вы не отвлекались и не оставляли малыша одного;

снимите кольца, часы, браслеты;

вымойте руки и либо увлажните их кремом, либо подсушите детской присыпкой;

ногти должны быть коротко острижены;

разденьте малыша, памперс тоже снимите.

Основные правила проведения массажа

Чтобы массаж был полезной и приятной процедурой, нужно постоянно соблюдать несколько правил:

массаж должен проводиться через час-два после еды либо за 30–45 минут до нее, не на полный желудок;

лучше проводить массаж в одно и то же время, в первой половине дня;

прикосновения должны быть мягкими и нежными;

движения не должны быть надавливающими;

движения идут от края к центру;

массаж длится от 15 минут, постепенно время увеличивается;

лучше воздержаться от массажа, если у малыша плохое настроение, если же он начал плакать во время процедуры, нужно сразу прекратить массаж.

Основные приемы массажа для новорожденных

Поглаживание — легкое надавливание на кожу, при котором не образуются складочки на коже. Растирание — растягивание и сдвигание кожи малыша. Похлопывания — легкие хлопки по телу ребенка. Разминание — этот вид выполняется специалистом, и в домашних условиях его лучше не делать — массирование по кругу. Схема массажа выглядит так: ПОГЛАЖИВАНИЕ — РАСТИРАНИЕ — ПОГЛАЖИВАНИЕ — ПОГЛАЖИВАНИЕ И ПОХЛОПЫВАНИЕ — ПОГЛАЖИВАНИЕ Начинать массаж нужно с поглаживаний, по мере взросления малыша подключать другие движения:

от 1 до 2 месяцев — мягкие поглаживания с легким надавливанием;

от 2 до 3 месяцев — поглаживания и растирания, можно подключать похлопывание;

от 3 месяцев можно проводить полный комплекс массажа для новорожденных.

Комплекс упражнений массажа

Массаж проводится в двух исходных положениях — на спине и на животе. Вначале лучше выложить ребенка на спинку. Массаж ног:

взять правую ногу малыша правой рукой;

левой рукой поглаживайте ножку снизу вверх;

сначала массажируйте заднюю поверхность бедра и голени;

повторить для передней стороны ножки;

то же самое для левой ножки;

повторить для каждой ноги 10 раз.

Массаж стоп:

взять малыша рукой за голень и приподнять ножку;

растирать стопу от пальчиков к пятке, лучше это делать тыльной стороной ладони;

сменить ножку;

повторить 10 раз.

Массаж рук:

дайте малышу свой палец — он схватится за него, и таким образом вы зафиксируете его ручку;

поглаживайте руку от кисти к плечу;

повторить 10 раз.

Массаж кистей рук:

поглаживайте каждый пальчик к кисти и обратно;

растирайте ладошки с тыльной стороны по спирали, постепенно захватывая пальчики;

повторить с внутренней стороны;

растирайте каждый пальчик двумя пальцами от основания до кончика.

Массаж живота:

погладить животик по часовой стрелке;

погладить одновременно двумя ладонями животик малыша вверх-вниз;

повторять каждое движение 8–10 раз.

Массаж груди:

обхватите малыша двумя руками за грудную клетку;

положите большие пальцы на грудь;

плавно, круговыми движениями двигайте пальцы от края к центру, слегка надавливая;

повторить 8–10 раз.

Массаж лица:

массаж лица можно выполнять, если малыш не протестует против ваших прикосновений к его лицу;

аккуратно и нежно погладьте лицо ребенка кончиками пальцев по лицу.

После этого переворачиваем на животик.

Массаж ног:

взять левую ножку малыша правой рукой;

поглаживать и растирать заднюю и боковую сторону бедра и голени;

сменить ножку;

повторить 8–10.

Массаж спины:

одновременно двумя ладонями гладить спинку сверху вниз;

снизу вверх гладить тыльной стороной ладони, также двумя руками;

повторить 8–10 раз.

Массаж ягодиц:

легонько похлопать малыша по попке тыльной стороной пальцев;

повторить 10–12 раз.

Рефлекторные упражнения У малыша до 3 месяцев есть врожденные рефлексы. Эти рефлексы могут лечь в основу специальных упражнений, которые можно делать во время массажа: Рефлекторное сгибание стопы:

выложите малыша на спинку;

нажимайте подушечкой указательного или большого пальца на стопу под каждым пальчиком — пальцы малыша будут сгибаться и стопа сжиматься;

повторить 5 раз.

Рефлекторное упражнение для позвоночника:

положить ребенка на бок;

провести кончиками пальцев вдоль позвоночника снизу вверх — малыш рефлекторно разогнется;

положить ребенка на другой бок;

повторить 2–4 раза на каждом боку.

Рефлекторное ползание:

положить малыша на животик;

согните ножки ребенка в коленках;

подставьте под ступни свою ладонь;

слегка подтолкните малыша вперед ладонью — малыш постарается оттолкнуться и поползти;

повторить 4 раза.

Массаж в домашних условиях — это не только полезная для малыша процедура, но и способ выразить ему свою любовь и заботу.