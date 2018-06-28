Массаж для новорожденных в домашних условиях 

В первые дни и недели жизни малыш большую часть информации о мире получает через ваши прикосновения. Ему нравится, когда вы его гладите и берете на ручки. Разнообразить эти ощущения поможет массаж. О нем, скорее всего, вам расскажет педиатр на патронаже. Посоветует, как и что делать, покажет основные приемы. Не пренебрегайте этим замечательным способом тактильного контакта с вашим маленьким. Специалисты считают, что дети, которым мамы делали массаж на ранних этапах развития, растут более эмоциональными, общительными и добрыми. В этой статье мы разберемся, зачем нужен массаж, как его делать и когда лучше не делать.
Виды массажа для новорожденных
Лечебный — его делают только по назначению врача и только специалисты. Он назначается при следующих заболеваниях:
заболевания ЦНС (центральной нервной системы);
дисплазия тазобедренных суставов;
плоскостопие;
косолапость;
пупочная грыжа;
мышечная кривошея;
врожденный вывих;
сколиоз;
тремор;
рахит.
Укрепляющий — такой массаж вполне может освоить мама и делать его в домашних условиях. О нем и поговорим.
Польза массажа для новорожденных
Для чего нужен массаж такому маленькому человечку? Польза от него несомненная:
улучшение сна;
снятие гипертонуса у новорожденных;
улучшение кровообращения и кровоснабжения всех органов, в том числе и мозга;
укрепление иммунитета;
улучшение работы ЖКТ (проходят колики и запоры);
укрепление скелета и мышц;
влияние на работу лимфатической системы;
снятие боли;
положительное влияние на интеллектуальное и эмоциональное развитие;
улучшение координации движений — ребенок быстрее начинает переворачиваться, потом садиться и вставать.
Отдельно нужно сказать о пользе массажа для недоношенных деток:
массаж помогает быстрее набрать вес таким малышам;
стабилизирует частоту сердечных сокращений;
улучшает работу нервной системы;
нормализует активность мозга..
Перед массажем обязательно проконсультируйтесь с врачом! Противопоказания для массажа новорожденным Состояния и заболевания, при которых запрещен любой массаж:
возраст до 1 месяца;
повышенная температура;
кожные заболевания;
любые острые заболевания;
травмы;
повышенная нервозность ребенка.
Где нельзя массировать Деткам до 3 месяцев нельзя массировать следующие места:
родничок;
локтевые сгибы;
коленные чашечки;
места под коленками;
подмышки;
суставы;
внутреннюю поверхность бедер;
молочные железы.
Нельзя давить на сердце, печень, почки и позвоночник.
Когда начинать делать массаж
4-5 недель — оптимальный возраст для начала массажа. Если малыш хорошо себя чувствует, можно начать и в 3 недели, но перед этим обязательно проконсультироваться с врачом.
Что понадобится для массажа
Особых приспособлений массаж не требует:
ровная поверхность (пеленальный столик или обычный стол, твердый матрас или пол);
2-3 пеленки, лучше одноразовые, поскольку во время массажа малыш расслабляется и может намочить поверхность;
крем для рук (если руки мамы сухие) или детская присыпка (если, наоборот, влажные).
Подготовка к массажу Перед тем как приступать к самому массажу, необходимо подготовиться:
проветрите комнату, температура воздуха должна быть 18–22 градуса;
подготовьте все для массажа, все необходимое должно быть под рукой, чтобы вы не отвлекались и не оставляли малыша одного;
снимите кольца, часы, браслеты;
вымойте руки и либо увлажните их кремом, либо подсушите детской присыпкой;
ногти должны быть коротко острижены;
разденьте малыша, памперс тоже снимите.
Основные правила проведения массажа
Чтобы массаж был полезной и приятной процедурой, нужно постоянно соблюдать несколько правил:
массаж должен проводиться через час-два после еды либо за 30–45 минут до нее, не на полный желудок;
лучше проводить массаж в одно и то же время, в первой половине дня;
прикосновения должны быть мягкими и нежными;
движения не должны быть надавливающими;
движения идут от края к центру;
массаж длится от 15 минут, постепенно время увеличивается;
лучше воздержаться от массажа, если у малыша плохое настроение, если же он начал плакать во время процедуры, нужно сразу прекратить массаж.
Основные приемы массажа для новорожденных
Поглаживание — легкое надавливание на кожу, при котором не образуются складочки на коже. Растирание — растягивание и сдвигание кожи малыша. Похлопывания — легкие хлопки по телу ребенка. Разминание — этот вид выполняется специалистом, и в домашних условиях его лучше не делать — массирование по кругу. Схема массажа выглядит так: ПОГЛАЖИВАНИЕ — РАСТИРАНИЕ — ПОГЛАЖИВАНИЕ — ПОГЛАЖИВАНИЕ И ПОХЛОПЫВАНИЕ — ПОГЛАЖИВАНИЕ Начинать массаж нужно с поглаживаний, по мере взросления малыша подключать другие движения:
от 1 до 2 месяцев — мягкие поглаживания с легким надавливанием;
от 2 до 3 месяцев — поглаживания и растирания, можно подключать похлопывание;
от 3 месяцев можно проводить полный комплекс массажа для новорожденных.
Комплекс упражнений массажа
Массаж проводится в двух исходных положениях — на спине и на животе. Вначале лучше выложить ребенка на спинку. Массаж ног:
взять правую ногу малыша правой рукой;
левой рукой поглаживайте ножку снизу вверх;
сначала массажируйте заднюю поверхность бедра и голени;
повторить для передней стороны ножки;
то же самое для левой ножки;
повторить для каждой ноги 10 раз.
Массаж стоп:
взять малыша рукой за голень и приподнять ножку;
растирать стопу от пальчиков к пятке, лучше это делать тыльной стороной ладони;
сменить ножку;
повторить 10 раз.
Массаж рук:
дайте малышу свой палец — он схватится за него, и таким образом вы зафиксируете его ручку;
поглаживайте руку от кисти к плечу;
повторить 10 раз.
Массаж кистей рук:
поглаживайте каждый пальчик к кисти и обратно;
растирайте ладошки с тыльной стороны по спирали, постепенно захватывая пальчики;
повторить с внутренней стороны;
растирайте каждый пальчик двумя пальцами от основания до кончика.
Массаж живота:
погладить животик по часовой стрелке;
погладить одновременно двумя ладонями животик малыша вверх-вниз;
повторять каждое движение 8–10 раз.
Массаж груди:
обхватите малыша двумя руками за грудную клетку;
положите большие пальцы на грудь;
плавно, круговыми движениями двигайте пальцы от края к центру, слегка надавливая;
повторить 8–10 раз.
Массаж лица:
массаж лица можно выполнять, если малыш не протестует против ваших прикосновений к его лицу;
аккуратно и нежно погладьте лицо ребенка кончиками пальцев по лицу.
После этого переворачиваем на животик.
Массаж ног:
взять левую ножку малыша правой рукой;
поглаживать и растирать заднюю и боковую сторону бедра и голени;
сменить ножку;
повторить 8–10.
Массаж спины:
одновременно двумя ладонями гладить спинку сверху вниз;
снизу вверх гладить тыльной стороной ладони, также двумя руками;
повторить 8–10 раз.
Массаж ягодиц:
легонько похлопать малыша по попке тыльной стороной пальцев;
повторить 10–12 раз.
Рефлекторные упражнения У малыша до 3 месяцев есть врожденные рефлексы. Эти рефлексы могут лечь в основу специальных упражнений, которые можно делать во время массажа: Рефлекторное сгибание стопы:
выложите малыша на спинку;
нажимайте подушечкой указательного или большого пальца на стопу под каждым пальчиком — пальцы малыша будут сгибаться и стопа сжиматься;
повторить 5 раз.
Рефлекторное упражнение для позвоночника:
положить ребенка на бок;
провести кончиками пальцев вдоль позвоночника снизу вверх — малыш рефлекторно разогнется;
положить ребенка на другой бок;
повторить 2–4 раза на каждом боку.
Рефлекторное ползание:
положить малыша на животик;
согните ножки ребенка в коленках;
подставьте под ступни свою ладонь;
слегка подтолкните малыша вперед ладонью — малыш постарается оттолкнуться и поползти;
повторить 4 раза.
Массаж в домашних условиях — это не только полезная для малыша процедура, но и способ выразить ему свою любовь и заботу.