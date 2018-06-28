Осудили воспитателя детсада, в котором ребёнок на прогулке отморозил пальцы

В Перми Кировский районный суд признал виновной в преступлении педагога детского сада, воспитанник которой во время прогулки отморозил пальцы левой руки.

Женщину осудили по статье УК РФ «халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее существенное нарушение прав граждан».

«Следствие и суд установили, что 31 января 2018 года женщина, исполняя обязанности воспитателя, отнеслась к своей работе небрежно. В результате малолетний воспитанник детского сада получил отморожение пальцев левой кисти руки. Суд назначил виновной штраф в размере 20 тысяч рублей», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ЧП произошло в детском саду № 94. Трёхлетний мальчик ходил в этот детский сад всего несколько дней. Родители ребёнка варежки к куртке не пришили, а положили в шкаф в раздевалке. По имеющимся данным, во время прогулки воспитатель заметила, что на мальчике нет одной варежки, но в группу его не повела, оставила гулять дальше. После обеда она позвонила родителям с просьбой забрать малыша. В тот день температура воздуха на улице была -17 градусов.