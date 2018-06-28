В Перми воспитательницу детсада наказали за отмороженные руки ребенка

В Перми воспитательницу одного из дошкольных учреждений признали виновной в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее существенное нарушение прав граждан).

Инцидент произошел в январе этго года. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, на прогулке один из детей отморозил пальцы на левой руке.

Суд признал, что доказательства объективны для того, чтобы назначить штраф.

Ранее «ФедералПресс» уже писал о похожей истории в Якутске. Местная жительница подобрала малолетнего мальчика. В минус 39 ребенок был в рубашке, шортах, носках и домашних тапочках. Она посадила мальчика в машину, укутала теплой одеждой и вызвала скорую помощь и полицию.

В ходе проверки было установлено, что недалеко от места обнаружения мальчика находится частный детский сад и, возможно, ребенок мог выйти на улицу оттуда. Это предположение подтвердилось