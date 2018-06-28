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В Перми воспитательницу детсада наказали за отмороженные руки ребенка
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В Перми воспитательницу детсада наказали за отмороженные руки ребенка 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Перми воспитательницу одного из дошкольных учреждений признали виновной в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее существенное нарушение прав граждан).
Инцидент произошел в январе этго года. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, на прогулке один из детей отморозил пальцы на левой руке.
Суд признал, что доказательства объективны для того, чтобы назначить штраф.
Ранее «ФедералПресс» уже писал о похожей истории в Якутске. Местная жительница подобрала малолетнего мальчика. В минус 39 ребенок был в рубашке, шортах, носках и домашних тапочках. Она посадила мальчика в машину, укутала теплой одеждой и вызвала скорую помощь и полицию.
В ходе проверки было установлено, что недалеко от места обнаружения мальчика находится частный детский сад и, возможно, ребенок мог выйти на улицу оттуда. Это предположение подтвердилось
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