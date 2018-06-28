Ещё
Для детей дома ребенка ИК-2 проведен праздник цветов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для детей дома ребенка ИК-2 проведен праздник цветов 

Newsroom24 40 минут назад
Фото: Newsroom24
Сотрудники ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской области совместно с социальным фондом «Право на жизнь» организовали и провели праздник для детей Дома ребенка.
В «Празднике цветов» принимали участие осужденные женщины — участницы творческих мастер-классов «Технология организации и проведения запоминающегося детского праздника».
Каждая из осужденных выступала в роли феи-цветка. Малыши участвовали в танцах и конкурсах вместе со своими мамами. Члены общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области подарили детям дома ребёнка развивающие игрушки, кукольный театр и книги.
Newsroom24: последние новости
25 лет исполняется нижегородскому шейпингу Нижегородцев приглашают расписать ложки и матрешки под хохлому Пропавшие в Нижегородской области дети найдены
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой полной женщины планеты17
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Джоли представила детям нового любовника
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Как выглядели российские звезды до пластики23
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Дети
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение