Для детей дома ребенка ИК-2 проведен праздник цветов

Сотрудники ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской области совместно с социальным фондом «Право на жизнь» организовали и провели праздник для детей Дома ребенка.

В «Празднике цветов» принимали участие осужденные женщины — участницы творческих мастер-классов «Технология организации и проведения запоминающегося детского праздника».

Каждая из осужденных выступала в роли феи-цветка. Малыши участвовали в танцах и конкурсах вместе со своими мамами. Члены общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области подарили детям дома ребёнка развивающие игрушки, кукольный театр и книги.