В Копейске маленькая девочка едва не выпала из окна 6 этажа

В Копейске сегодня, 28 июня, в доме по Коммунистическому проспекту прохожие увидели на шестом этаже маленькую девочку, которая играла в открытом окне без присмотра взрослых. Перепуганные очевидцы незамедлительно вызвали спасателей.

«В дежурную часть поступило сообщение о том, что в открытом окне находится маленькая девочка и выбрасывает игрушки. На место происшествия были направлены 2 единицы спецтехники МЧС , однако когда бригада прибыла на место, окно было уже закрыто», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как выяснилось, ребенок в доме находился с мамой, которая просто не уследила за девочкой. К счастью никто не пострадал.