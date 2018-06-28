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В Копейске маленькая девочка едва не выпала из окна 6 этажа
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В Копейске маленькая девочка едва не выпала из окна 6 этажа 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Копейске сегодня, 28 июня, в доме по Коммунистическому проспекту прохожие увидели на шестом этаже маленькую девочку, которая играла в открытом окне без присмотра взрослых. Перепуганные очевидцы незамедлительно вызвали спасателей.
«В дежурную часть поступило сообщение о том, что в открытом окне находится маленькая девочка и выбрасывает игрушки. На место происшествия были направлены 2 единицы спецтехники МЧС, однако когда бригада прибыла на место, окно было уже закрыто», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Как выяснилось, ребенок в доме находился с мамой, которая просто не уследила за девочкой. К счастью никто не пострадал.
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