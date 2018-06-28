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Bonava создала детскую игровую зону в «Охта Молле»
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Bonava создала детскую игровую зону в «Охта Молле» 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Шведский девелопер Bonava создал новую игровую зону для детей в торгово-развлекательном комплексе «Охта Молл», принадлежащем финскому концерну SRV.
Площадь новой игровой зоны составляет 120 кв. м. Она предназначена для детей от 2 до 8 лет, которые смогут провести здесь время вместе с родителями, решившим отдохнуть от шопинга. На площадке предусмотрены различные виды активностей — как творческие (рисование, лепка), так и спортивные (скалодром). Оборудована стена с тактильными элементами для развития моторики, экраны для просмотра мультфильмов и др. Взрослые смогут наблюдать за своими детьми в специальной комфортной зоне. «В непосредственной близости от торгово-развлекательного комплекса „Охта Молл“ компания Bonava сегодня ведет строительство жилого квартала Magnifika. Когда мы узнали о планах реорганизации детской зоны в ТРК, чтобы сделать ее комфортнее и интереснее, мы поддержали эту идею. Уверен, что такая необычная коллаборация придется по душе маленьким посетителям „Охта Молла“ и их родителям. Этот проект идеально отвечает идее Bonava, направленной на выстраивание добрососедских отношений между жильцами наших ЖК, и мы намерены продолжать работу в этом направлении», — комментирует Майкл Бьёрклунд, председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург». По словам Екатерины Тимофеевой, директора ТРЦ «Охта Молл», торговый центр должен быть не просто местом совершения покупок, но и точкой притяжения посетителей с полноценными вариантами досуга и развития. «Мы очень рады тому, что компания Bonava поддержала нашу идею преобразовать детскую зону в такое пространство, которое будет не просто радовать наших маленьких посетителей, но и вносить вклад в их развитие и образование. Мы уверены, что родители будут рады возможности такого времяпровождения для их детей, и данный сервис будет очень востребован», — отмечает она.
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