Всегда ли ребенку нужна свобода выбора

Одна из частых проблем, с которой ко мне обращаются клиенты, — это непонимание, где находится грань между свободой ребёнка и необходимой директивностью по отношению к нему.

Есть мнение, что детям с совсем юного возраста надо давать свободу выбора. И многие родители бросаются в крайности: либо отрицают «новомодные теории» и придерживаются направления «меня вырастили хорошим человеком, и никто у меня не спрашивал, чего я хочу», либо безусловно принимают эту либеральную идею и позволяют ребёнку всё, боясь даже озвучивать собственное мнение (например, у меня на приёме была верующая мама, которая скрывала это от своих детей — «вырастут, сами определятся»).

Наши дети рождаются совершенно неприспособленными к самостоятельной жизни, у них почти нет инстинктов, предупреждающих об опасностях этого мира. А для развития им просто необходимо совать свои маленькие носики везде, всё пробовать на вкус, всё трогать, всем интересоваться. Достаточно рано (ещё в ползунковом возрасте) они сталкиваются с болью, опасностями и начинают бояться. Часто страх «парализует» человека, он становится излишне осторожен и менее любознателен.

С детьми, растущими в нормальных условиях, этого не происходит, потому что именно родительский контроль даёт им ощущение безопасности. По сути, у детей появляется ощущение того, что они могут лезть куда угодно, делать всё, что хочется, потому что, как только появится опасность, находящийся рядом взрослый их остановит. И тогда ребёнок радостно и с особым наслаждением познаёт этот мир. Дети, растущие во вседозволенности, именно поэтому обычно нервные, плаксивые и капризные — они не чувствуют себя в безопасности, нет рядом взрослого, который убережёт. А родители удивляются: «Мы же всё ему позволяем, ни в чём не отказываем, а он всё время нервничает, плачет и кричит!»

Как же правильно?

Для начала надо запомнить базовое правило: строгие запреты необходимы в вопросах безопасности и для соблюдения чужих границ. Про первое, я думаю, всё понятно. Например, маленькому ребёнку на кухне можно: играть с кастрюлями, надевать ковшик на голову, стучать ложками, играть с крупами или мукой (под надзором взрослых). Нельзя: трогать плиту, залезать на подоконник, играть ножами. А вот про границы у многих возникают вопросы. Дело в том, что ребёнку строить свои личные границы надо «обо что-то», по отношению к чему-то.

Невозможно объяснить, как построить свои границы, если окружающие его близкие люди не могут выстроить своих. Это как с государственными границами: если вы не будете их охранять, то на вашей территории быстро окажутся соседи. И это плохой опыт в первую очередь для самого ребёнка: ведь за пределами семьи никто не будет готов уступать ему свою территорию. Если вернуться к примеру с играми на кухне, то стучать ложками нельзя по голове маме или вообще нельзя, если кто-то спит или у мамы болит голова.

Нельзя отбирать игрушки у других детей. Нельзя ломать цветы в палисаднике. Нельзя ломиться к маме в туалет. Вопрос личных границ слишком обширен для небольшой статьи. Поэтому, если вы чувствуете, что с вашими границами не очень-то всё понятно, лучше обратиться к специалисту.

А в чём же давать свободу?

Во всём, что касается его личных границ. Давайте на примере. Спорт — важная штука для здоровья. Поэтому ваша обязанность — обеспечить наличие в жизни ребёнка достаточного количества физической активности. А вот будут ли это семейные походы или велопрогулки, спортивная секция, бассейн или что-то ещё, можно предоставить выбирать ребёнку самостоятельно. Одежда по погоде — ваша зона ответственности. А вот какую именно шапку надеть: синюю или с помпоном, пусть выбирает ребёнок.

Во всём же, касающемся личных убеждений, конечно, ребёнок определится сам. Но это не значит, что вы не должны рассказывать ему о своих или стесняться их. Достаточно в конце разговора уточнить, что это ваше личное мнение и он может считать иначе. Избегая таких разговоров, вы создаёте у ребёнка информационный вакуум, который он будет заполнять чем попало.

Если он интересуется этой темой, он всё равно найдёт информацию по ней, но нужно обязательно поощрить его желание получить её от вас. На самом деле обсуждение вопросов идейных убеждений — очень ресурсная часть жизни для детско-родительских отношений. В этих рамках вы можете стать ближе со своим ребёнком, научить его критическому мышлению, научить его аргументированно отстаивать своё мнение и признавать ошибки (особенно хорошо этому учить на своём примере).

Пару лет назад наш сын начал нам возмущённо рассказывать о «тоталитарной церкви, посадившей невинного мальчика за ловлю покемонов». Узнал он об этом «беспределе», естественно, в соцсетях. Мы с мужем не были в курсе подробностей, поэтому предложили сыну разобраться вместе.

Мы нашли видеоролик, с которого всё началось: там парень напрямую говорил о том, что знает о существовании закона и идёт его нарушать. Это дало повод рассказать ребёнку об устройстве системы права и порассуждать с ним вместе о том, чем чревато для общества игнорирование таких вот акций в перспективе, какие выводы сделают остальные ребята.

Ещё из этого ролика стало очевидно, что в той церкви явно много и часто ловили покемонов (там был вполне себе прокачанный покестоп), но никого прежде за это оттуда не выгоняли. Тогда ребёнок начал возмущаться самим так называемым законом о защите прав верующих.

Мы вместе нашли его (заодно выяснили, как он правильно называется) и внимательно прочли каждую статью. И сын внезапно увидел, что ничего ужасного в данном законе нет. Это дало нам повод пообсуждать ещё и правоприменение.

В результате этого разговора мы получили пару часов семейной мирной дискуссии, ребёнок узнал много нового и научился критически относиться к информации, транслируемой другими людьми. Но всё это возможно только в том случае, если вы в этой ситуации не в позиции «ну-ну, сейчас ты увидишь, как мы правы», а действительно готовы вместе с ребёнком искать правду и при необходимости признавать свои ошибки. А вопросы веры (любой, не обязательно религиозной) не выдавать за истину в последней инстанции — «потому что я так сказал!».