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Алексей Чумаков поделился видеороликом с прогулки с маленькой дочкой
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Алексей Чумаков поделился видеороликом с прогулки с маленькой дочкой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Поклонники умилились и назвали артиста самым заботливым папой.
Популярный певец Алексей Чумаков поделился в личном блоге редким роликом с маленькой дочкой Амелией. В ходе видео звездный папа гуляет со своей крохой, а та мирно посапывает в коляске.
Выходной!
— коротко подписал опубликованное видео Алексей Чумаков.
Поклонники артиста пришли в восторг — и моментально окрестили его самым заботливым папой. «Ура! Папуля в действии, красавец-мужчина!», «Лапуся маленькая, сладкая спит. Папочка золото, восточного воспитания. Люблю и уважаю вас», «Чудесный, настоящий, искренний МУЖЧИНА», «Великолепный и самый лучший папа на свете», «Самые прекрасные моменты жизни», — комментирует аудитория.
Публикация от Алексей Чумаков (@alexchumakoff)
26 Июн 2018 в 7:47 PDT  Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году. Осенью прошлого года на свет появился первый ребенок пары — маленькая дочь Амелия. К слову, не так давно звездные родители крестили дочь.
А на днях Юлия Ковальчук получила премию «Мама года», одержав победу в номинации «Стильная мама».
Публикация от Алексей Чумаков (@alexchumakoff)
15 Окт 2017 в 5:12 PDT  Фото: Instagram
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