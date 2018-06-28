Алексей Чумаков поделился видеороликом с прогулки с маленькой дочкой

Поклонники умилились и назвали артиста самым заботливым папой.

Популярный певец Алексей Чумаков поделился в личном блоге редким роликом с маленькой дочкой Амелией. В ходе видео звездный папа гуляет со своей крохой, а та мирно посапывает в коляске.

Выходной!

— коротко подписал опубликованное видео Алексей Чумаков.

Поклонники артиста пришли в восторг — и моментально окрестили его самым заботливым папой. «Ура! Папуля в действии, красавец-мужчина!», «Лапуся маленькая, сладкая спит. Папочка золото, восточного воспитания. Люблю и уважаю вас», «Чудесный, настоящий, искренний МУЖЧИНА», «Великолепный и самый лучший папа на свете», «Самые прекрасные моменты жизни», — комментирует аудитория.

Публикация от Алексей Чумаков (@alexchumakoff)

26 Июн 2018 в 7:47 PDT Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году. Осенью прошлого года на свет появился первый ребенок пары — маленькая дочь Амелия. К слову, не так давно звездные родители крестили дочь.

А на днях Юлия Ковальчук получила премию «Мама года», одержав победу в номинации «Стильная мама».

Публикация от Алексей Чумаков (@alexchumakoff)

15 Окт 2017 в 5:12 PDT Фото: Instagram

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