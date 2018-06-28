Прокуратура Башкирии заблокировала сайты по продаже новорожденных детей

Прокуратура Уфы мониторила Интернет и нашла шесть сайтов, на которых были опубликованы сведения о продажи новорожденных детей, родители которых по какой-либо причине не могут оставить ребенка у себя.

Прокуратура закрыла запрещенные сайты

— Нарушение порядка процедуры усыновления ребенка, незаконные действия по усыновлению детей, передаче их на воспитание в приемные семьи являются преступлениями, — отметили в ведомстве.