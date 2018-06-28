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Прокуратура Башкирии заблокировала сайты по продаже новорожденных детей
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Прокуратура Башкирии заблокировала сайты по продаже новорожденных детей 

ufa1.ru 30 минут назад
Фото: ufa1.ru
Прокуратура Уфы мониторила Интернет и нашла шесть сайтов, на которых были опубликованы сведения о продажи новорожденных детей, родители которых по какой-либо причине не могут оставить ребенка у себя.
Прокуратура закрыла запрещенные сайты
— Нарушение порядка процедуры усыновления ребенка, незаконные действия по усыновлению детей, передаче их на воспитание в приемные семьи являются преступлениями, — отметили в ведомстве.
По данным фактам прокуратура города обратилась в суд с заявлениями о признании размещенной в интернете информации запрещенной к распространению и ограничении доступа к сайтам. Суд удовлетворил заявления прокурора. В настоящее время данные сайты заблокированы региональным Управлением Роскомнадзора.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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