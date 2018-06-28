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Самый толстый ребенок в мире похудел
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Самый толстый ребенок в мире похудел 

Lenta.ru 1 час назад
Юный житель индийского города Дели Михир Джейн (Mihir Jain) сбросил 65 килограммов и впервые за несколько лет оказался способен пройтись по улице. Об этом сообщает Daily Mail.
14-летний подросток, прозванный самым тяжелым ребенком в мире, весил 237 килограммов. В апреле этого года он перенес операцию по желудочному шунтированию, и на данный момент его вес составляет 172 килограмма.
Индиец родился вполне стандартным ребенком, но страсть к жареной пище и газировке привели его к тому, что в возрасте 8 лет он весил 80 килограммов. По рассказам его матери, они начали подозревать неладное, когда ребенку было около пяти лет. Врач подтвердила, что у Джейна ожирение, но из-за слишком юного возраста операцию решили не проводить. Вместо этого мальчику прописали таблетки.
Женщина рассказывала, что от лекарств ее сын стал вялым и перестал двигаться. Она считает, что именно таблетки привели ребенка к такому плачевному состоянию, хоть и сознается, что кормила его жирной пищей.
Он годами не покидал постели и попал к доктору в декабре 2017 года. Тогда выяснилось, что его вес составляет 237 килограммов, что, как оказалось, является самым высоким весом среди всех подростков в мире. Перед процедурой желудочного шунтирования он самостоятельно похудел до 197 килограммов.
До этого самым тяжелым мальчиком считался Индонезиец Ария Пермана. Его максимальный вес составлял 230 килограммов.
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