Самый толстый ребенок в мире похудел

Юный житель индийского города Дели Михир Джейн (Mihir Jain) сбросил 65 килограммов и впервые за несколько лет оказался способен пройтись по улице. Об этом сообщает Daily Mail.

14-летний подросток, прозванный самым тяжелым ребенком в мире, весил 237 килограммов. В апреле этого года он перенес операцию по желудочному шунтированию, и на данный момент его вес составляет 172 килограмма.

Индиец родился вполне стандартным ребенком, но страсть к жареной пище и газировке привели его к тому, что в возрасте 8 лет он весил 80 килограммов. По рассказам его матери, они начали подозревать неладное, когда ребенку было около пяти лет. Врач подтвердила, что у Джейна ожирение, но из-за слишком юного возраста операцию решили не проводить. Вместо этого мальчику прописали таблетки.

Женщина рассказывала, что от лекарств ее сын стал вялым и перестал двигаться. Она считает, что именно таблетки привели ребенка к такому плачевному состоянию, хоть и сознается, что кормила его жирной пищей.

Он годами не покидал постели и попал к доктору в декабре 2017 года. Тогда выяснилось, что его вес составляет 237 килограммов, что, как оказалось, является самым высоким весом среди всех подростков в мире. Перед процедурой желудочного шунтирования он самостоятельно похудел до 197 килограммов.

До этого самым тяжелым мальчиком считался Индонезиец Ария Пермана. Его максимальный вес составлял 230 килограммов.