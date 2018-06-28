Конкурс антинаркотических плакатов провели в Некрасовке

В среду, 27 июня, ребята из группы социальной адаптации филиала «Некрасовка» центра социальной помощи семье и детям «Гармония» приняли участие в конкурсе антинаркотических плакатов.

— Конкурс плакатов предваряла профилактическая беседа о вреде наркотиков, задачей которой было предоставить детям информацию о вреде наркотических веществ с целью правильного самоопределения личности, — рассказал сотрудник учреждения.

Конкурс был приурочен к Международному Дню борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами и их незаконным оборотом «Дети против наркотиков». (вт)