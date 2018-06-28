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Конкурс антинаркотических плакатов провели в Некрасовке
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Конкурс антинаркотических плакатов провели в Некрасовке 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В среду, 27 июня, ребята из группы социальной адаптации филиала «Некрасовка» центра социальной помощи семье и детям «Гармония» приняли участие в конкурсе антинаркотических плакатов.
— Конкурс плакатов предваряла профилактическая беседа о вреде наркотиков, задачей которой было предоставить детям информацию о вреде наркотических веществ с целью правильного самоопределения личности, — рассказал сотрудник учреждения.
Конкурс был приурочен к Международному Дню борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами и их незаконным оборотом «Дети против наркотиков». (вт)
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