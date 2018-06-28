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«Беленькие-воздушные мы и два мужика моднючих»: как Пугачева, Галкин и Орбакайте с детьми на дружеские посиделки собрались
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«Беленькие-воздушные мы и два мужика моднючих»: как Пугачева, Галкин и Орбакайте с детьми на дружеские посиделки собрались 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
На днях к семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которая сейчас отдыхает на Кипре, присоединилась старшая дочь певицы Кристина Орбакайте с мужем и малышкой Клавдией. Все вместе они отправились в гости.
Перед тем, как поехать в гости отмечать день рождения друга, Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (все с младшими детьми) решили немного попозировать Михаилу Земцову и рассказать, в чем каждый из них отправился на вечеринку.
Первой выступила малышка Лиза Галкина, показав милое белое платьице. Затем Клава продемонстрировала свой золотистый наряд, а также аксессуары — колечко и сережки. Ее мама Кристина предпочла нежно-голубое платье с пайетками. А Пугачева рассказала: «Что было, то и надела. Что налезло, то и пошло. Да-да, я как моя дочурочка младшая — беленькая и воздушная».
Тут Максим поднял сына Гарри в воздух: «И вот у нас тут кто!». Алла Борисовна добавила: «Да, и два мужика моднючих».
Галкин и Пугачева регулярно делятся с фолловерами забавными и трогательными видеороликами со своими очаровательными детьми. Некоторые можно посмотреть ниже.
Фото: Instagram
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