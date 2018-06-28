Жители Уссурийска помогут собрать в школу детей из малообеспеченных семей

Перед началом учебного года в Уссурийске стартует благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Ее участники смогут помочь детям, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.

Акцию проводит местное отделение общественного движения «Матери России» и Благотворительный фонд «Сохрани жизнь», сообщает ИА UssurMedia. В 2016 году благодаря помощи жителей округа удалось собрать в школу 50 детей, в 2017 — уже 150.

Руководитель Благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Анна Павлова . рассказала, что в 2017 году волонтеры помогали с подготовкой к школе сельским семьям, чьи дома были затоплены во время наводнения. Также помощь оказывалась бабушкам, воспитывающим внуков и матерям-одиночкам.

Пункты приема канцтоваров будут установлены в магазине «Детландия» и на школьной ярмарке. Кроме того горожане смогут принести школьные принадлежности в фонд «Сохрани жизнь» и передать волонтерам.