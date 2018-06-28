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В летнее время число происшествий с детьми резко увеличивается
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В летнее время число происшествий с детьми резко увеличивается 

АиФ Ростов 31 минуту назад
Фото: АиФ Ростов
Жителям Ростовской области напоминают о том, что взрослым необходимо уделять особое внимание предотвращению несчастных случаев с детьми на летних каникулах.
Об этом сообщают в Управлении информационной политики правительства региона.
Как отмечают специалисты, больше всего травм дети получают в результате ожогов, падения с высоты, отравлений, дорожно-транспортных происшествий, поражения электрическим током. Серьезный риск представляет нарушение правил поведения на железной дороге.
«Чаще всего травмы получают дети, которые были без присмотра взрослых. Важно не проходить мимо небезопасных шалостей детей, долг каждого взрослого — предотвратить беду, даже если она угрожает чужому ребенку. Каждый родитель несет персональную ответственность за воспитание и обучение своих детей, обеспечение контроля за их досугом во время каникул», — подчеркивает министр образования Ростовской области Лариса Балина.
В Ростовской области каждое лето уделяют особое внимание информированию родителей по вопросам безопасности в летний период. Сейчас для родителей разработаны специальные рекомендации по предупреждению несчастных случаев. Ознакомиться с ними должен каждый взрослый.
Кроме того, для предупреждения несчастных случаев на воде в регионе с 1 июня по 20 сентября проходит месячник безопасности людей на водных объектах Ростовской области.
Рекомендации родителям:
ограничьте доступ детей к открытому огню, явлениям и веществам, которые могут вызвать ожоги;объясняйте подробно правила пользования аттракционами и качелями, необходимость соблюдения всех правил безопасности, в том числе не вставать во время движения аттракциона или во время раскачивания, не раскачиваться на большую высоту и т.п., а также использования всех страховочных приспособлений;обеспечьте ребенку безопасность и присмотр при открытых окнах и балконах; важно понимать, что москитные сетки не защищают ребенка от падений;храните ядовитые вещества и медикаменты в недоступном для детей месте, в специально маркированной посуде; соблюдайте неукоснительно самим, а также научите ребенка соблюдать правила дорожного движения.
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