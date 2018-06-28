В Адыгее за выплатой в связи с рождением первенца обратились 330 семей

Кабмин Адыгеи проанализировал работу по ежемесячным выплатам в связи с рождением первого ребенка.

«Адыгея своевременно подготовила необходимый пакет документов для определения федеральной субвенции по выплатам на рождение первого ребенка. В результате на 2018 год республике выделяются финансовые средства в размере более 41,1 млн рублей. Предусмотрена существенная сумма для материальной поддержки семей, поэтому нужно принять исчерпывающие меры, чтобы выплаты получили все, кому они положены», — отметила заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова

Как проинформировал министр труда и социального развития РА Джанбеч Мирза, в Адыгее с 1 января текущего года семьи, где среднедушевой доход не превышает 14 755 рублей, с рождением первого ребенка до исполнения ему 1,5 лет ежемесячно могут получать финансовую помощь от государства в размере 9325 рублей. Для этого родителям необходимо в течение полугода с момента рождения ребенка подать соответствующее заявление.

Прогнозное количество получателей выплат на 2018 год в республике составляет 1 726 человек. С начала года родился 1861 ребенок, из них 620 — первые дети. Обратились за назначением выплаты 330 заявителей, из них 293-м гражданам уже назначены ежемесячные выплаты.