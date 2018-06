Ответ ребенка в тесте изумил Сеть

Маленький мальчик из Великобритании не захотел делиться своей любимой книгой и честно рассказал об этом. Забавную записку своего сына опубликовала в Twitter женщина по имени Лаура.

Она отметила, что ребенок отвечал на вопрос из теста.

«Крошечный кусочек записки о любви к книгам и чтению…Из домашней работы моего сына, когда ему было шесть лет», — пояснила женщина.

В частности, в тесте задавался вопрос, порекомендовал бы ребенок свою любимую книгу лучшему другу. Сын Лауры ответил — «нет». Мальчик пояснил, что это его любимая книга и он бы не хотел, чтобы кто-то еще владел ею.

A tiny piece of writing, all about the love of books and reading …from my son’s homework when he was six. #NationalWritingDay pic.twitter.com/ppYQZoSjoN

— Laura (@Mum_Reader) 27 июня 2018 г.

Необычная записка позабавила пользователей. Пост получил более 20 тысяч лайков.

Многие поинтересовались, как сейчас поживает мальчик. Лаура рассказала, что ее сыну уже десять лет и он по-прежнему любит читать. Также женщина приоткрыла тайну названия книги, с которой не хотел расставаться мальчик. Это оказалось произведение о школе.

Многие пользователи-мамы также заявили, что их дети также часто отвечают забавно на школьные задания.

