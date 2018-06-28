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Ответ ребенка в тесте изумил Сеть
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Ответ ребенка в тесте изумил Сеть 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Маленький мальчик из Великобритании не захотел делиться своей любимой книгой и честно рассказал об этом. Забавную записку своего сына опубликовала в Twitter женщина по имени Лаура.
Она отметила, что ребенок отвечал на вопрос из теста.
«Крошечный кусочек записки о любви к книгам и чтению…Из домашней работы моего сына, когда ему было шесть лет», — пояснила женщина.
В частности, в тесте задавался вопрос, порекомендовал бы ребенок свою любимую книгу лучшему другу. Сын Лауры ответил — «нет». Мальчик пояснил, что это его любимая книга и он бы не хотел, чтобы кто-то еще владел ею.
A tiny piece of writing, all about the love of books and reading …from my son’s homework when he was six. #NationalWritingDay pic.twitter.com/ppYQZoSjoN
— Laura (@Mum_Reader) 27 июня 2018 г.
Необычная записка позабавила пользователей. Пост получил более 20 тысяч лайков.
Многие поинтересовались, как сейчас поживает мальчик. Лаура рассказала, что ее сыну уже десять лет и он по-прежнему любит читать. Также женщина приоткрыла тайну названия книги, с которой не хотел расставаться мальчик. Это оказалось произведение о школе.
Многие пользователи-мамы также заявили, что их дети также часто отвечают забавно на школьные задания.
Ранее Сеть позабавила ситуация, когда мужчина, подшутив над своими детьми, якобы съел целую банку майонеза.
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