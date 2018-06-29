Ещё
Шестилетний ребенок взбудоражил Сеть ответом на домашнее задание
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шестилетний ребенок взбудоражил Сеть ответом на домашнее задание 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Шестилетний британец восхитил пользователей соцсетей своим ответом на вопрос в домашнем задании. Фото из учебного пособия в Twitter опубликовала его мать.
Жительница Великобритании по имени Лаура решила необычным способом поздравить соотечественников с национальным днем письменности. На своей странице в соцсети она опубликовала фотографию из рабочей тетради сына. Фрагмент, где он отвечает на вопрос: «Порекомендуешь ли ты эту книгу своим друзьям и почему?».
Речь в задании шла о произведении Дженни Тайлера и Филиппа Хоторна «Дракон в моей школе». Это издание так впечатлило ребенка, что он честно написал: «Нет, это моя любимая книга, и я не хочу делиться ею с кем-либо еще».
Откровенность мальчика не осталась без внимания подписчиков Лауры. Они начали ретвитить сообщение и ставить ребенка в пример обходительным взрослым. Всего за день публикация британской домохозяйки собрала почти 40 тысяч «лайков».
Ранее сообщалось, что «самый полный ребенок в мире», юный житель индийского города Дели Михир Джаин сбросил 65 килограммов и впервые за несколько лет смог самостоятельно пройти по улице.
360tv.ru: последние новости
Британка узнала о беременности только за месяц до родов. Она думала это аллергия СК возбудил дело после гибели в Ростове‐на‐Дону двух детей в автомобиле Ребенок умер после каминг-аута
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе2
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Финалистка «Холостяка» рассказала о новой жизни
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу16
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение