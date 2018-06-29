Шестилетний ребенок взбудоражил Сеть ответом на домашнее задание

Шестилетний британец восхитил пользователей соцсетей своим ответом на вопрос в домашнем задании. Фото из учебного пособия в Twitter опубликовала его мать.

Жительница Великобритании по имени Лаура решила необычным способом поздравить соотечественников с национальным днем письменности. На своей странице в соцсети она опубликовала фотографию из рабочей тетради сына. Фрагмент, где он отвечает на вопрос: «Порекомендуешь ли ты эту книгу своим друзьям и почему?».

Речь в задании шла о произведении Дженни Тайлера и Филиппа Хоторна «Дракон в моей школе». Это издание так впечатлило ребенка, что он честно написал: «Нет, это моя любимая книга, и я не хочу делиться ею с кем-либо еще».

Откровенность мальчика не осталась без внимания подписчиков Лауры. Они начали ретвитить сообщение и ставить ребенка в пример обходительным взрослым. Всего за день публикация британской домохозяйки собрала почти 40 тысяч «лайков».

Ранее сообщалось, что «самый полный ребенок в мире», юный житель индийского города Дели Михир Джаин сбросил 65 килограммов и впервые за несколько лет смог самостоятельно пройти по улице.