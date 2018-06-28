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Самый толстый ребенок в мире все же смог похудеть
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Самый толстый ребенок в мире все же смог похудеть 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
14-летний подросток из индийского Дели, прозванный самым тяжелым ребенком в мире, весил 237 килограммов. Но парень все же смог похудеть, и в результате впервые за несколько лет смог позволить себе пройтись пешком по улице. Михир Джаин сбросил 65 килограммов. В декабре 2017 года он прошел процедуру желудочного шунтирования, но до операции смог самостоятельно похудеть до 197 килограммов. Тогда же, в декабре, выяснилось, что юный индиец обладает самым большим весом среди всех подростков в мире. Михир Джаин родился обычным ребенком, но нездоровая страсть к жареной пище и газировке проявилась у него в раннем детстве — к 8 годам он весил 80 килограммов. Тремя годами ранее мать возила маленького обжору к врачу, и тот признал существующую у мальчика серьезную проблему. Но так как возраст ребенка не позволял проводить операцию на желудке, ему прописали таблетки. В течение нескольких лет индиец фактически занимался лишь тем, что ел, лежа в постели. Двигаться мальчик отказывался. По словам его матери, именно таблетки поспособствовали тому, что ее сын стал таким вялым. Врачи, в свою очередь, отмечают, что в семье самого толстого подростка в мире шли на поводу его гастрономическим желаниям и постоянно подавали ему жирные и калорийные блюда. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые заявили о серьезной опасности ношения кроссовок для ног.
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