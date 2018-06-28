Пугачева вышла свет с детьми и внучкой 

Навестить Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным и детьми на Кипр приехала старшая наследница артистки Кристина Орбакайте. Недавно они решили выйти в свет всем семейством. Знакомый из окружения артистов заснял их перед выходом в новых нарядах.
Дети и взрослые члены звездной династии по очереди рассказали, что на них надето. Многие отметили, что Примадонна и ее младшая дочь выбрали похожие одеяния. Но нашлись и те, кто отметил странное выражение лица Орбакайте, то и дело мрачно поглядывавшей на младших брата с сестрой.