Пугачева вышла свет с детьми и внучкой

Дети и взрослые члены звездной династии по очереди рассказали, что на них надето. Многие отметили, что Примадонна и ее младшая дочь выбрали похожие одеяния. Но нашлись и те, кто отметил странное выражение лица Орбакайте, то и дело мрачно поглядывавшей на младших брата с сестрой.