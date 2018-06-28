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Эвелина Бледанс сравнила своего сына с Егором Кридом
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Эвелина Бледанс сравнила своего сына с Егором Кридом 

Letidor.ru 32 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Новый имидж малыша восхитил пользователей Сети.
Маленький сын актрисы, телеведущей, общественной активистки Эвелины Бледанс и ее экс-супруга, продюсера Александра Семина, порадовал общественность новым имиджем: мальчику сделали стильную короткую стрижку.
«Что-то Семика сильно обстригли», — расстроилась я, почти до слез, а потом увидела Егора и успокоила себя, что мы в тренде. Все же девочки любят Крида?
— с юмором сообщила публике Эвелина Бледанс, приложив коллаж из двух фотографий: на одном снимке изображен ее маленький сын, а на втором — Егор Крид.
Публикация от Evelina Bledans (@bledans)
28 Июн 2018 в 6:01 PDT  Напомним, в 2010 году Эвелина Бледанс вышла замуж за российского продюсера и режиссера Александра Семина. В 2012 году в семье актрисы и ее супруга родился сын Семен (ребенок появился на свет с синдромом Дауна).
А в 2017 году Бледанс буквально шокировала публику, признавшись, что давно уже рассталась с мужем. От предыдущих отношений (с израильским бизнесменом Дмитрием) у Эвелины есть взрослый сын Николай.
К слову, недавно бывший муж Эвелины Бледанс объяснил, почему не считает бедой рождение в семье ребенка с особенностями.
Публикация от Evelina Bledans (@bledans)
13 Июн 2018 в 12:04 PDT  Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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