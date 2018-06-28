Эвелина Бледанс сравнила своего сына с Егором Кридом

Новый имидж малыша восхитил пользователей Сети.

«Что-то Семика сильно обстригли», — расстроилась я, почти до слез, а потом увидела Егора и успокоила себя, что мы в тренде. Все же девочки любят Крида?

— с юмором сообщила публике Эвелина Бледанс, приложив коллаж из двух фотографий: на одном снимке изображен ее маленький сын, а на втором — Егор Крид.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

28 Июн 2018 в 6:01 PDT Напомним, в 2010 году Эвелина Бледанс вышла замуж за российского продюсера и режиссера Александра Семина. В 2012 году в семье актрисы и ее супруга родился сын Семен (ребенок появился на свет с синдромом Дауна).

А в 2017 году Бледанс буквально шокировала публику, признавшись, что давно уже рассталась с мужем. От предыдущих отношений (с израильским бизнесменом Дмитрием) у Эвелины есть взрослый сын Николай.

К слову, недавно бывший муж Эвелины Бледанс объяснил, почему не считает бедой рождение в семье ребенка с особенностями.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

13 Июн 2018 в 12:04 PDT Фото: Instagram

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