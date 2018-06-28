Болельщица сборной Колумбии Полин: «Мой будущий ребенок сердцем — за Колумбию»

«Рисунок означает, что наш будущий ребенок сердцем болеет за Колумбию, — сказала Полин. — Мы проехали по разным городам России, каждый понравился мне по-своему, но Самара — больше всего. Здесь очень спокойно», — считает болельщица.