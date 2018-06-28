Ещё
Болельщица сборной Колумбии Полин: «Мой будущий ребенок сердцем — за Колумбию»
Далее:
Читайте также:
Найти
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Болельщица сборной Колумбии Полин: «Мой будущий ребенок сердцем — за Колумбию»
Волга Ньюс
56 минут назад
Женский форум
Фото:
Волга Ньюс
«Рисунок означает, что наш будущий ребенок сердцем болеет за Колумбию, — сказала Полин. — Мы проехали по разным городам России, каждый понравился мне по-своему, но Самара — больше всего. Здесь очень спокойно», — считает болельщица.
Читать ещё •••
Волга Ньюс: последние новости
Радио "ГУБЕРНИЯ" порадовало самарских дачников полезными подарками
Транспортные полицейские Самары помогли датскому болельщику найти потерянные вещи
Транспортные полицейские Самары помогли датскому болельщику найти пропавшие вещи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу
13
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
1
Джоли представила детям нового любовника
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь
4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда
Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды
Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение