Ещё
Болельщица сборной Колумбии Полин: «Мой будущий ребенок сердцем — за Колумбию»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщица сборной Колумбии Полин: «Мой будущий ребенок сердцем — за Колумбию» 

Волга Ньюс 56 минут назад
Фото: Волга Ньюс
«Рисунок означает, что наш будущий ребенок сердцем болеет за Колумбию, — сказала Полин. — Мы проехали по разным городам России, каждый понравился мне по-своему, но Самара — больше всего. Здесь очень спокойно», — считает болельщица.
Волга Ньюс: последние новости
Радио "ГУБЕРНИЯ" порадовало самарских дачников полезными подарками Транспортные полицейские Самары помогли датскому болельщику найти потерянные вещи Транспортные полицейские Самары помогли датскому болельщику найти пропавшие вещи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Джоли представила детям нового любовника
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение