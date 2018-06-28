Нужны родители. 14-летний подросток ищет приёмную семью

Русская традиция

Брать на воспитание в семью детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родных — давняя и добрая традиция в нашей стране.

Обычно такие дети находятся под присмотром государства — содержаться и воспитываются в детских домах и интернатах — «казённых» учреждениях.

Но с каждым годом всё больше и больше россиян задумываются об усыновлении или удочерении, оформлении опеки, создании детских домов семейного типа.

Это очень благородно и правильно во всех смыслах. Ведь в поддержке, тепле и любви взрослых нуждаются абсолютно все мальчики и девочки.

Глаза в глаза

На Дону тоже есть семьи, которые пополняются не только благодаря рождению собственных детей, но и за счёт опеки над чужими, одинокими детьми. Приёмными родителями, попечителями и опекунами становятся и опытные, и молодые пары.

Решиться на такой шаг и осчастливить ребёнка может и кто-то из читателей «АиФ-Ростов» . Вглядитесь в эти глаза Артура, наверняка они растопят чьё-то сердце. А ещё лучше — лично встретиться с подростком.

Вот что о нём рассказывают воспитатели. Артур, родился в феврале 2004 года. Подвижный, общительный. Легко идёт на контакт со сверстниками. Покладист. Любит заниматься спортом. Навыки поведения и самообслуживания привиты и соответствуют возрасту. Дистанцию со взрослыми соблюдает. Исполнительный, доброжелательный, отзывчивый.

Куда обращаться

Подумайте: возможно, для полного семейного счастья вам не хватает именно такого ребёнка — сына, который будет радостью в жизни и опорой в старости.

По всем вопросам оформления опеки и усыновления этого мальчика нужно обращаться в МКУ «Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону», ул. Металлургичекая, дом № 110, кабинет №3, телефон: (863) 227-90-68, к специалисту Зареме Арсеньевне Сергиенко.