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Многодетная мать оставила ребёнка в закрытой машине в 30-градусную жару
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Многодетная мать оставила ребёнка в закрытой машине в 30-градусную жару 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
6-месячного малыша бросили и ушли за продуктами
Не дрогнули ни сердце, ни рука. Многодетная мама оставила своего шестимесячного ребёнка в закрытой машине в 30-градусную жару. Инцидент произошёл на парковке возле торгового центра «Альтаир». Случайные прохожие увидели малыша в машине и сразу же сообщили работникам центра. Те вызвали мать по громкой связи. Через несколько минут прибежала женщина с двумя детьми.
Очевидцы выложили фотографии в соцсети. Они дошли до отдела по делам несовершеннолетний. Спустя несколько дней сотрудникам ПДН удалось разыскать мать брошенного в машине ребёнка.
— Женщина пояснила, что приехала в магазин за продуктами. Вместе со взрослыми детьми она пошла в торговый центр, а младшего оставила в машине, потому что он спал. На нее составлен протокол об административном правонарушении, — рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних Светлана Морозова.
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