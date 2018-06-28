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Минобразования обратило внимание на безопасность детей
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Минобразования обратило внимание на безопасность детей 

Деловое сообщество 1 час назад
Минобразования Ростовской области просит родителей думать о безопасности своих детей, которые остаются без присмотра взрослых. Чаще всего причиной различных травм становится неосторожное поведение, поэтому особенно важно рассказывать ребёнку о правилах безопасности, о конкретных моделях поведения в той или иной ситуации. Отнестись к этому следует очень серьёзно: объяснить, как избежать опасности, привести примеры, как невинные шалости могли закончиться трагедией, но при этой дать шанс ребёнку самому осознать опасность, а не просто повторить набор фраз. Как отмечает министр образования Ростовской области Лариса Балина, каждый родитель несёт персональную ответственность за своих детей, однако долг каждого взрослого — предотвратить беду, которая угрожает даже чужому ребёнку. Лето — период, свободный от учёбы, поэтому крайне важно обеспечить подрастающему поколению досуг и должное воспитание, ведь больше всего травм дети получают в результате ожогов, падения с высоты, отравлений, дорожно-транспортных происшествий, поражения электрическим током во время игр.
Кроме того, были разработаны специальные рекомендации для родителей по предупреждёнию несчастных случаев.
В Ростовской области проводится ряд мероприятий, направленных на информирование как взрослых, так и детей: специальные родительские собрания, тематические мероприятия для юного поколения. В местах скопления людей размещены баннеры, плакаты и рекламные щиты. О правилах безопасности на воде каждый может узнать на специальном месячнике с 1 июня по 20 сентября.
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