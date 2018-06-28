Как эмоциональный интеллект влияет на воспитание лидерских качеств у ребенка

Детский психолог и автор курса «Гармоничное материнство» Анна Панферова рассказывает, как воспитать настоящего лидера, который будет успешен не только в бизнесе, но и в общении с людьми.

Сегодня родители по всему миру стремятся вырастить гения с ранних лет. Они развивают умственные способности малыша, но при этом мало внимания обращают на эмоции. Хотя по мнению некоторых исследователей, эмоциональный интеллект (EQ) больше определяет успешность человека в жизни, нежели IQ. Предпринимательские же навыки способствуют формированию уверенности в себе и помогают ребенку ловко преодолевать жизненные трудности.

Что же на самом деле подразумевается под эмоциональным интеллектом?

«Эмоциональный интеллект— это способность понимать свои чувства и чувства других людей, умение справляться с негативными эмоциями. Развитый EQ у ребенка помогает ему конструктивно решать сложные задачи и выходить благополучно из конфликтных ситуаций.

Стоит отметить, что предпринимательские навыки неразрывно связаны с эмоциональным интеллектом, так как успех в бизнесе во многом зависит от того, насколько человек умеет владеть собой в моменты стресса.

Обладая эмоциональным интеллектом, ребенок может добиться высоких результатов, а если на пути встречаются преграды, он легко преодолевает их, опираясь на свои сильные стороны».

Вместе с Анной мы составили 7 рекомендаций родителям, которые помогут сформировать предпринимательские навыки и развить эмоциональный интеллект ребенка:

1. Повышайте собственный EQ Чтобы развить эмоциональный интеллект у ребенка, ему нужен проводник — взрослый, который на своем примере покажет, как важно понимать эмоции других людей и сопереживать им. Если родители не могут интерпретировать свои чувства и не понимают, что происходит с ними, то им будет сложно сформировать у ребенка правильное восприятие мира.

2. Говорите с ребенком о том, что с ним происходит

Попробуйте понаблюдать за ним и произносите вслух названия эмоций, которые испытывает малыш. Например:

• Я вижу, что тебе грустно.

• Ты сейчас злишься, как настоящий лев.

• Я рад (а), что ты веселишься.

Отмечая эмоции ребенка, не забывайте о себе — вы его ориентир. Говорите ему то, что волнует вас в данный момент.

Допустим:

• Я злюсь, когда меня не слышат.

• Я очень радуюсь, когда получаю такие известия.

• Я горжусь собой, когда помогаю другим.

3. Играйте с ребенком и смотрите развивающие мультсериалы

Проигрывайте с детьми разные ситуации из жизни или показывайте их на примере тематических мультсериалов. Например, в анимационном шоу «Нелла, отважная принцесса» (телеканал Nick Jr.), главная героиня, восьмилетняя девочка, сочетает хрупкость и нежность с мужеством и решительностью. Эти качества помогают ей преодолевать всевозможные трудности, с которыми она сталкивается, защищая свое королевство от разных напастей.

На примере этого мультсериала ребенку можно показать, как важно не бояться быть собой, развивать в себе уверенность, доброту и смелость.

Проговаривайте чувства героев игр и мультсериалов, называйте их. Спрашивайте у ребенка об эмоциях, которые он испытывает, наблюдая за происходящим сюжетом.

4. Развивайте малыша физически

Любой спорт помогает чувствовать себя ловким и уверенным, а также развивает дисциплину. Выберите вместе с ребенком то, что будет ему интересно: танцы, фигурное катание, футбол, хоккей и т.д. Главное, чтобы ваше решение было обоюдным: не настаивайте на том варианте, который кажется вам наиболее подходящим.

5. Принимайте ребенка безусловно

Любовь и принятие ребенка таким, какой он есть, во многом влияют на его счастливую и успешную жизнь.

Дети, которых безусловно принимают родители и верят в их успех, чувствуют себя гораздо увереннее и не боятся рисковать, добиваться поставленных целей.

6. Развивайте творческое мышление

Поразмышляйте вместе с ребенком над трудной ситуацией: обсудите обстоятельства, найдите вместе возможные выходы из нее. Играйте в ассоциации. Пусть ребенок попробует назвать как можно больше ассоциаций с тем или иным словом.

7. Показывайте личные примеры преодоления трудных ситуаций, из которых вы достойно вышли

А чтобы ребенок точно их понял, посмотрите с ним мультсериал, в котором герои преодолевают сложности, например, «Санни Дэй», он тоже идет на Nick Jr. Мне шоу нравится тем, что его главная героиня — веселая и решительная девочка Санни, хозяйка собственного салона красоты, может легко и весело решить любую проблему. В этом ей помогают многочисленные друзья и очаровательный щенок.

Персонажи мультсериала учат детей навыкам предпринимательства, лидерства и работы в команде с самых ранних лет. Благодаря ловкости и оптимизму Санни умудряется управлять салоном красоты, показывая малышам пример, как можно все успеть и сделать это хорошо.

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