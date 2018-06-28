Трагедия в прямом эфире: многодетная мать на коленях умоляет вернуть дочь

Многодетная мать из Челябинской области Ольга Тюренкова видит свою старшую дочь только на судебных заседаниях и не может поговорить с ней. Родная бабушка семь лет назад забрала Настю к себе и запрещает любые контакты с Ольгой. Какую страшную тайну скрывает эта семья, попытались разобраться гости программы " Андрей Малахов . Прямой эфир".

На программе Андрея Малахова Ольга встала на колени перед своей матерью Лидией и с мольбой упрашивала ее отдать собственную дочку. «Она утверждает, что я — плохая мать, что я пью, избиваю свою дочь, живу на детские деньги, — сказала женщина. — Я просто прошу и умоляю — помогите мне вернуть мою дочь. Я ее просто люблю».

Согласно решению суда, девочка Настя должна жить с мамой, но бабушка ее не отдает. Увидеться с дочерью вне заседаний у Ольги не получается: она несколько раз приходила к девочке в школу, но сразу же появлялась ее мать и уводила Настю.

Сама бабушка Лидия Пландина утверждает, что это ее дочь бросила ребенка, когда ей было всего два года. Когда Настя стала постарше, она сама ушла к бабушке. «Я борюсь за ребенка, чтобы она была живая», — говорит Лидия.

Между тем, выяснилось, что у девочки Насти — сахарный диабет, и она должна 8 раз в день делать уколы. В проблемах ребенка взрослые обвиняют друг друга.

Другая бабушка Насти потребовала тест ДНК, чтобы определить, кто настоящий биологический отец девочки. Что показал этот тест, и какие шокирующие подробности этой истории выяснились еще в студии — в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».