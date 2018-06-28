Это мама плакала, пытаясь спрятаться в ванной комнате. Но реальность — просто бесценна!

Маме, которая прячется в ванной, нуждаясь хотя бы в минуте покоя, когда слезы текут у нее по щекам…

Маме, которая так устала, что чувствует, что уже больше не сможет ничего сделать, если сейчас же не приляжет отдохнуть…

Маме, которая сидит в машине, в одиночку, набивая рот едой, потому что она не хочет никого видеть или чтобы кто-нибудь знал, что она ест эту дрянь…

Маме, которая плачет на диване после того, как она накричала на своих детей, и теперь чувствует себя виноватой…

Маме, которая отчаянно пытается влезть в свои старые джинсы, потому что все, что она действительно хочет это смотреть в зеркало и чувствовать себя красивой…

Маме, которая снова заказывает пиццу, потому что не успела ничего приготовить на ужин…

Вы достаточны. Вы важны. Вы достойны.

Это такой этап жизни. Это действительно очень тяжелый, сложный и сумасшедший этап жизни.

В итоге все это будет стоить того. Но сейчас это трудно. И это трудно для многих из нас по-разному. Мы не всегда говорим об этом, но это тяжело не только для Вас.

Вы достаточны. Вы делаете все возможное. И эти маленькие глаза, которые смотрят на Вас — они думают, что вы идеальны. Они думают, что вы более чем достаточны.

Эти маленькие руки, которые тянутся к Вам — они думают, что Вы самая сильная. Они думают, что Вы можете завоевать мир.

Эти маленькие ротики, которые едят то, что Вы им дали — они думают, что Вы — лучшие, потому что их животики сыты.

Эти маленькие сердца — они не хотят никого кроме Вас. Они просто хотят, чтобы Вы были.

Потому что Вы — прекрасны! Вы более чем прекрасны! Вы — удивительны!