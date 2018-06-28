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Одаренных детей Ленобласти поддержат на законодательном уровне
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Одаренных детей Ленобласти поддержат на законодательном уровне 

Ivyborg.ru 56 минут назад
27 июня депутаты областного парламента приняли в первом чтении закон «О мерах государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи Ленинградской области».
Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Ленобласти, законопроект, который сегодня депутаты приняли в первом чтении, разработанный комитетом общего и профессионального образования, определяет основные направления реализации государственной политики в сфере поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на территории всего региона, обеспечивающие условия для раскрытия их индивидуальных особенностей, творческого развития, самореализации и профессионального самоопределения в интересах личности, общества и государства.
Проектом областного закона определяются меры поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Ленобласти, которые включают в себя также меры поддержки материального характера для одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для лиц из числа детей-сирот и из числа детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования, имеющих государственную аккредитацию, а также для одаренных студентов — выпускников общеобразовательных организаций Ленобласти, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Законопроект определил два главных понятия: «одаренные дети» — это дети в возрасте до 14 лет и «талантливая молодежь» — от 14 до 30 лет.
В настоящее время одаренные дети и талантливая молодежь рассматриваются как один из основных драйверов инновационного социально-экономического развития территорий. Именно поэтому работа с ними является одним из приоритетов региональной образовательной политики.
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