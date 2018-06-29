Дети звезд и знаменитых футболистов зажгли на поле вместе с мамами в новой съемке ZASPORT

Бренд ZASPORT представил первую детскую линейку casual одежды, вдохновленную взрослой олимпийской коллекцией.

Детская линейка включает в себя хлопковые футболки и худи, свитшоты и тренировочные брюки, кепки и носки. Цветовая гамма коллекции и узнаваемые принты в виде олимпийской символики абсолютно не отличаются от взрослой линейки, поэтому создавать семейные образы станет только проще.

“После выхода олимпийской коллекции к нам поступало множество запросов, а есть ли детские размеры? И вот мы презентовали коллекцию для детей. По дизайну она в точности как взрослая, ведь все малыши хотят быть похожими на своих мам и пап. Вещи можно комбинировать между собой — это удобно. Я считаю, что важно с детства развивать у ребенка вкус. Моему сыну Марку 4 года и у него есть четкие предпочтения в одежде. К примеру, свой лук для фотосессии детской коллекции, где мы с ним оба участвовали, он выбирал сам и я могу сказать, что я довольна его выбором”, — говорит главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина

Кроме Анастасии и Марка в фотосессии приняли участие жены футболистов с детьми, а также друзья бренда целыми семьями! В числе героев были замечены жена экс-капитана сборной России по футболу Рома Широкова Екатерина сыном Игорем, жена полузащитники "Спартака" и сборной Александра Самедова Юлия с сыном Богданом и другие.

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Фото: архивы пресс-служб/Тимур Артамонов

Видео:пресс-служба/ Режиссер: Ар Абек / Оператор: Александр Бахлик /Видео-продакшн: SUPERBASIC