Звезды с детьми снялись для лукбука детской линии одежды ZASPORT

Официальный экипировщик Олимпийской команды России — бренд ZASPORT — представил детскую линию одежды для активного отдыха, прогулок и путешествий.

В детскую линейку бренда вошла одежда, в которой прослеживаются знаковые Олимпийские мотивы. Хлопковые футболки, худи и свитшоты, тренировочные брюки, бейсболки, носки украшены принтами с олимпийскими кольцами, вышитыми буквами «Россия». Одежда выполнена в красном, синем, белом и черных цветах.

После выхода олимпийской коллекции к нам поступало множество запросов, а есть ли детские размеры? И вот мы презентовали коллекцию для детей. По дизайну она в точности как взрослая, ведь все малыши хотят быть похожими на своих мам и пап. Вещи можно комбинировать между собой — это удобно. Я считаю, что важно с детства развивать у ребенка вкус. Моему сыну Марку 4 года и у него есть четкие предпочтения в одежде. К примеру, свой лук для фотосессии детской коллекции, где мы с ним оба участвовали, он выбирал сам и я могу сказать, что я довольна его выбором,

сказала главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина

Вдохновением для лукбука коллекции стали супергерои фильмов, «роли» которых исполнили звездные родителями со своими детьми: Юлия Самедова с сыном Богданом, Екатерина Широкова с сыном Игорем, Алина Хомич с сыновьями Мартином, Кристианом и Марселем, Снежина Кулова с сыном Лукой, Алла и Расим Акперовы с дочерью Верой и другие.

Фото: Тимур Артамонов

Видео: режиссер Ар Абек, оператор Александр Бахлик, видео-продакшн SUPERBASIC