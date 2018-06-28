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Звезды с детьми снялись для лукбука детской линии одежды ZASPORT
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Звезды с детьми снялись для лукбука детской линии одежды ZASPORT 

Letidor.ru 57 минут назад
Фото: Letidor.ru
Официальный экипировщик Олимпийской команды России — бренд ZASPORT — представил детскую линию одежды для активного отдыха, прогулок и путешествий.
В детскую линейку бренда вошла одежда, в которой прослеживаются знаковые Олимпийские мотивы. Хлопковые футболки, худи и свитшоты, тренировочные брюки, бейсболки, носки украшены принтами с олимпийскими кольцами, вышитыми буквами «Россия». Одежда выполнена в красном, синем, белом и черных цветах.
После выхода олимпийской коллекции к нам поступало множество запросов, а есть ли детские размеры? И вот мы презентовали коллекцию для детей. По дизайну она в точности как взрослая, ведь все малыши хотят быть похожими на своих мам и пап. Вещи можно комбинировать между собой — это удобно. Я считаю, что важно с детства развивать у ребенка вкус. Моему сыну Марку 4 года и у него есть четкие предпочтения в одежде. К примеру, свой лук для фотосессии детской коллекции, где мы с ним оба участвовали, он выбирал сам и я могу сказать, что я довольна его выбором,
сказала главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина.
Вдохновением для лукбука коллекции стали супергерои фильмов, «роли» которых исполнили звездные родителями со своими детьми: Юлия Самедова с сыном Богданом, Екатерина Широкова с сыном Игорем, Алина Хомич с сыновьями Мартином, Кристианом и Марселем, Снежина Кулова с сыном Лукой, Алла и Расим Акперовы с дочерью Верой и другие.
Фото: Тимур Артамонов
Видео: режиссер Ар Абек, оператор Александр Бахлик, видео-продакшн SUPERBASIC
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