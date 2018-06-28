Трагедия сирийско-украинской семьи из Алеппо завершилась в России

АЛЕППО, 28 июн — РИА Новости Михаил Алаеддин . В школе сирийского Алеппо, где учились дети пострадавшей при обстреле уроженки Украины Ирины Баракат, в четверг оживленно — одноклассники провожают своих друзей в Россию. Когда их мама получила российское гражданство, мечта воссоединиться с семьей стала реальностью. Трое детей с отцом уже завтра смогут обнять Ирину в Санкт-Петербурге.

Муж Ирины Ахмед Баракат рассказал РИА Новости о планах на будущее и о том, как Россия спасла и поддержала его семью.

"Последний звонок"

Два года назад в дом семьи Баракат залетел минометный снаряд, запущенный боевиками. Ирина, не имея времени на размышления, прикрыла собой двоих детей. В тот день погибли родители мужа, сама Ирина лишилась ноги и кисти руки. Старшему сыну осколком снаряда раздробило ногу, но врачам удалось ее спасти. Сегодня выпускник девятого класса лишь слегка прихрамывает.

В небольшой школе, где учились дети Баракат, директор и учителя в четверг дают последние напутствия своим подопечным перед тем, как отправить их в долгий путь.

"Они у меня учились с детского садика и начальной школы. После того как началась война, они прервали обучение в нашей школе на два года, после чего вернулись и учились у меня с момента, как улетела их мама. Радван окончил девятый класс, Амир перешел в восьмой, а Анджелика будет учиться в третьем классе. Они очень самостоятельные, они практически сами учились и проявили себя умными и способными детьми. В школе их очень уважают за хорошее воспитание и умение быстро учиться новому", — рассказывает директор школы Самах Хдейр, пока дети прощаются со своими друзьями.

Родители несколько лет назад приняли решение перевести детей в другую школу, так как эта часто подвергалась обстрелам и находиться в ней было небезопасно.

"Мы очень рады, что наконец увидим маму. Мы два года не встречались. Насчет школы пока посмотрим, проучимся год, может, первое время будет нелегко, надо грамматику подучить. Мы дома все разговариваем на русском, мама нас всегда учила. Но в России мы никогда не были, только в Одессе", — делятся настроением два брата.

Обстрелы Алеппо террористами продолжаются и в настоящие дни. В среду в соседнем от школы районе осколочные ранения получили четыре человека, разрывы нескольких снарядов были слышны в городе и в четверг утром.

Закончив трогательное прощание, старший преподаватель прозвонил для ребят символичный последний звонок, пожелав детям всегда быть достойными своих родителей и не забывать о родной школе и Алеппо.

"Я думал, Ира шутит"

До вылета самолета остается еще чуть больше двух часов. Дома Ахмеда с детьми ждут его родные и подруги Ирины, которые так же, как и она, после начала войны остались в сирийской северной столице со своими мужьями и детьми.

"После того как так получилось с моей женой, мы пытались много раз поехать в Россию, но не получалось, были сложности с получением визы. А жена постоянно подшучивала надо мной, говорила: «вот увидишь, я поговорю с президентом России Владимиром Путиным ». Я воспринимал это как шутку. Но она говорила серьезно. И в один прекрасный день все в жизни изменилось, перевернулось вверх ногами. Она смогла дозвониться до президента и попросила его, и все получилось", — рассказывает Ахмед, сидя в той самой комнате, где два года назад произошла трагедия. Сейчас здесь ничего не напоминает о том событии, в комнате — подруги Ирины, племянницы Ахмеда и брат, который последние два года помогал с детьми.

Ахмед вспоминает, что после телефонного разговора супруги с президентом в тот же день к ним домой пришли люди, которые забрали паспорта для оформления визы в посольстве РФ в Дамаске.

Как в сказке

В минувший понедельник стало известно, что президент России подписал указ о принятии в гражданство РФ Ирины Баракат, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Моя жена вчера стала гражданкой России. Теперь мы едем в Россию, чтобы собраться всей семьей. Дети тоже мечтают о гражданстве, как и их мама. Чтобы жизнь продолжалась. Дети здесь морально устали, от войны и без мамы, им тяжело", — говорит глава семьи. «На будущее у нас теперь большие надежды, в первую очередь — это встреча с мамой. Дочке было шесть лет, когда все случилось, сейчас ей уже восемь. Дети от мамы научились терпению и стойкости. Она их научила быть сильными и продолжать жить. Убедила их поверить в то, что эти дни пройдут и жизнь вновь наладится», — продолжает Ахмед.

Благословение и прощание

Фамилия Баракат в переводе с арабского языка означает «Благословение».

Представительницы русскоязычной диаспоры на прощание со слезами на глазах обнимают детей и Ахмеда, просят поддерживать контакты и написать, когда они доберутся до России.

"Я обещала, что не буду плакать, но не могу удержаться. Но это слезы радости. Эти ребята заслужили право на нормальное будущее. Пусть эта сказка будет со счастливым концом", — вытирая слезы, говорит председатель русскоязычной диаспоры в Алеппо Наталья Троцкая, провожая взглядом искренне счастливых детей.

С улыбкой и слезами прощаются и родственники. Дядя, дав волю эмоциям, чуть ли не рыдает, обнимая поочередно племянников. Совсем скоро семья воссоединится. На лице Ахмеда и в его голосе чувствуется волнение. На какое-то мгновение кажется, что он до сих пор не верит в реальность происходящего.

Но все меняется — и в лучшую сторону. Еще два года назад, когда приходилось перебегать в бронежилете от здания к зданию в разрушенном историческом центре Алеппо, слабо верилось, что когда-нибудь тут вновь будет чисто и станет возможным задержаться в уютном ресторанчике ради порции горячего «кебаба» с зеленью, как это было до войны.

"Теперь у нас появилась надежда на нормальное будущее, нам нечего боятся, ведь за нами Россия", — крутятся в голове последние слова Ахмеда.