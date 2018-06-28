Красивые и длинноногие: от Хайди Клум и ее подросшей дочери невозможно оторвать взгляд

45-летняя Хайди Клум прогулялась по Нью-Йорку со своей дочерью Лу.

У Хайди Клум четверо детей, но их супермодель старается не афишировать общественности. Поэтому любой новый кадр с детьми Хайди привлекает к себе внимание поклонников. На этот раз папарацци сняли модель и ее 8-летнюю дочь Лу во время прогулки по Нью-Йорку. И пока Клум улыбалась в камер, ее общая дочь с экс-супругом певцом Силом заметно нервничала. Видимо, Лу не привыкла к повышенному вниманию к своей персоне. Девочка прятала глаза и жалась к маме.

Стоит отметить, что малышка унаследовала от мамы длинные ноги и стройную фигуру. Похоже, у Хайди подрастает достойная замена. Как думаешь, пойдет Лу по стопам мамы или предпочтет оставаться с тени?

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Фото:East News, Instagram