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Красивые и длинноногие: от Хайди Клум и ее подросшей дочери невозможно оторвать взгляд
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Красивые и длинноногие: от Хайди Клум и ее подросшей дочери невозможно оторвать взгляд 

WMJ.ru 55 минут назад
Фото: WMJ.ru
45-летняя Хайди Клум прогулялась по Нью-Йорку со своей дочерью Лу.
У Хайди Клум четверо детей, но их супермодель старается не афишировать общественности. Поэтому любой новый кадр с детьми Хайди привлекает к себе внимание поклонников. На этот раз папарацци сняли модель и ее 8-летнюю дочь Лу во время прогулки по Нью-Йорку. И пока Клум улыбалась в камер, ее общая дочь с экс-супругом певцом Силом заметно нервничала. Видимо, Лу не привыкла к повышенному вниманию к своей персоне. Девочка прятала глаза и жалась к маме.
Стоит отметить, что малышка унаследовала от мамы длинные ноги и стройную фигуру. Похоже, у Хайди подрастает достойная замена. Как думаешь, пойдет Лу по стопам мамы или предпочтет оставаться с тени?
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Фото:East News, Instagram
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