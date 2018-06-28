В Испании разгорелся скандал из-за тысяч украденных в роддомах детей

В Испанском королевстве разгорелся крупный скандал, связанный с изъятием новорожденных у родителей. По информации европейских правозащитников, с конца 30-х годов вплоть до конца столетия в некоторых клиниках страны воровали детей, сообщает "Regnum"

Ещё в начале 2000-х годов общественности стало известно, что во времена диктатуры Франциско Франко (с 1939 по 1975) в стране регулярно изымались дети «неблагонадёжных родителей».

В Роддомах забирали малышей политических оппонентов, бедных семей, а также одиноких матерей и передавали сторонникам режима. При этом биологическим родителям сообщали, что дети погибли.

Журналисты изучили данные и начали рассказывать об этом по телевизору. В какой-то момент, одна из телезрительниц заподозрила свою мать в том, что она похитила её от настоящих родителей более 30 лет назад. Недолго думая, официальная мать призналась в содеянном.

Девушка тут же подала в суд на клинику, в которой родилась. Процесс быстро набрал популярность среди журналистов и общественности.

По мнению правозащитников, воровство детей продолжалось и после кончины диктатора, вплоть до конца XX века.

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