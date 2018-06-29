Математический квест прошел для дошкольников Соколиной горы

В дошкольном отделении на улице Вольная прошла математическая приключенческая игра.

Преподаватели дошкольного отделения на улице Вольная, 5А ГБОУ «Школа № 429 „Соколиная гора“ приготовили для воспитанников образовательного учреждения из подготовительной группы учебный квест. Форма приключенческой игры позволяет детям лучше запоминать информацию, которую они изучают, и получать одновременно с этим легкую физическую нагрузку, считают педагоги. Дети отлично справились с заданиями по математике и при этом получили заряд положительных эмоций и бодрости.

В школьных и дошкольных учреждениях Соколиной горы занятия в подобной форме становятся все более популярными среди детей и педагогов.

Фото: предоставлено ГБОУ „Школа № 429 „Соколиная гора“.