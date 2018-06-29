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Математический квест прошел для дошкольников Соколиной горы
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Математический квест прошел для дошкольников Соколиной горы 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
В дошкольном отделении на улице Вольная прошла математическая приключенческая игра.
Преподаватели дошкольного отделения на улице Вольная, 5А ГБОУ «Школа № 429 „Соколиная гора“ приготовили для воспитанников образовательного учреждения из подготовительной группы учебный квест. Форма приключенческой игры позволяет детям лучше запоминать информацию, которую они изучают, и получать одновременно с этим легкую физическую нагрузку, считают педагоги. Дети отлично справились с заданиями по математике и при этом получили заряд положительных эмоций и бодрости.
В школьных и дошкольных учреждениях Соколиной горы занятия в подобной форме становятся все более популярными среди детей и педагогов.
Фото: предоставлено ГБОУ „Школа № 429 „Соколиная гора“.
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