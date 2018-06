6 нескучных занятий, которые помогут подтянуть английский на каникулах

Рассказываем, что принесет наибольший результат и не даст умереть со скуки.

Летние каникулы дарят свободное время, чтобы заняться интересными хобби. В процессе освоения нового увлечения можно учить английский, совмещая приятное с полезным. Поскольку запоминание новых слов происходит не из-под палки, а ради интересной цели, обучение происходит быстрее.

Виктория Жукова , менеджер международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply, рассказала о необычных летних увлечениях, которые помогут развить таланты ребенка, а заодно подтянуть английский.

Программирование и робототехника

Многочисленные академии и онлайн-курсы предлагают детям от 6 лет и старше научиться базовым навыкам программирования и создания роботов. Большинство языков программирования содержат команды на основе английских слов.

If, then, go, define, begin — это базовые команды, с которыми познакомится ребенок на первых занятиях.

В интернете много мануалов и статей по программированию для детей не переведено с английского, так что юному айтишнику придется разбираться в англоязычных статьях, чтобы стать профи.

Начать можно со Scratch — визуального языка программирования, разработанного в MIT.

Рисование на природе

Деревенские пейзажи и морской берег пробуждают даже в самых маленьких желание творить. Захватив с собой в отпуск или на пикник альбом и карандаши, можно заняться с малышом развитием креативности и изучением новых английских слов.

Городской ребенок нечасто видит дикую природу, а значит, вылазка за город — это повод выучить английские названия растений, животных и природных явлений. Во время рисования новые слова запоминаются легче благодаря созданию визуальных ассоциаций.

Мода и стиль

Чтобы быть в курсе новейших модных трендов, нужно знать немало английских слов. Изучение истории знаменитого little black dress или силуэта new look обязательно обогатит кругозор и словарный запас.

Выучить названия всех предметов гардероба помогут настольные игры и интерактивные книги, в которых куклу можно одевать в бумажные костюмы.

Летние каникулы — отличное время для небольших экспериментов со стилем, когда фантазию не ограничивают школьные правила. Подростковые блоги о макияже и стиле богаты не только рекомендациями о том, как краситься и во что одеваться, но и англоязычными терминами: хайлайтер, дресс-код, фаундейшн, тотал лук, глиттер, дейлимейкап.

Блогинг и социальные сети

Увлечение социальными сетями может принести больше пользы, чем кажется. Ведь даже использование хештегов в публикациях — это первый шаг в изучении новых английских слов.

Восприятие устной речи тренируется во время просмотра видео англоязычных блогеров.

Сегодня дети — главные потребители и создатели контента на YouTube, поэтому можно легко найти канал, который был бы интересен ребенку и не вызывал опасений у родителей. Продвинутые знатоки английского сами ведут влог, рассказывая о своем хобби или о прочитанных книгах на своих видеоканалах.

Конечно, юным блогерам стоит творить под родительским присмотром, чтобы ребенок не рассказывал о себе и личной жизни больше, чем стоило бы, из соображений безопасности.

Космос и астрономия

Слово «каникулы» пришло из латыни и дословно означает «собачьи дни». Таким названием летний период обязан появлению на небе звезды Сириус, которая у греков называлась «псом Ориона». Когда ночью можно было увидеть Сириус на небе — в древнегреческих школах объявлялась пауза в занятиях, то есть каникулы.

Лето — отличное время, чтобы наблюдать за яркими звездами ночью, ведь утром не нужно рано вставать в школу.

Астрономия и изучение космоса тесно связаны с изучением новых английских слов. При этом словарный запас пополняется не только техническими и узкоспециальными терминами, но и словами для расширения повседневного лексикона, взять хотя бы названия марсоходов Opportunity (с англ. — «благоприятная возможность») и Curiosity (с англ. — «любопытство»).

Так что телескоп в подарок юному исследователю космоса может стать отличной мотивацией к изучению английского.

Актерское мастерство

Пожалуй, мечта любого актера — сыграть в пьесе Шекспира, а мечта любого родителя — увидеть, как его чадо декламирует Шекспира в оригинале. Это амбициозная цель, но ведь мечта дает вдохновение для достижения. Тем более для старта подойдет роль зайчика в детской сказке, а со временем ребенок дорастет и до монолога Джульетты.

Начать можно с простого: купить или скачать парочку книг на английском и читать их вслух.

Это можно делать даже на пляже, совмещая полезный для здоровья отдых с обучением и развлечением. Затем можно переходить к пьесам: просто читать их в лицах или устроить настоящее представление с костюмами и декорациями.

Любое хобби пойдет на пользу. Главное — не заставлять ребенка заниматься тем увлечением, к которому не лежит сердце. Даже если вы в детстве грезили о сцене или о создании моделей в клубе, это не значит, что такое занятие придется по вкусу вашим детям.

Личная заинтересованность ребенка в занятиях плюс дисциплина и систематичность, которую обеспечивают родители, — вот залог гармоничного развития талантов.

Фото: Shutterstock.com