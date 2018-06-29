Стоматологический статус у детей с ДЦП: риски, лечение

СодержаниеАктуальность ДЦПДисфагия у детейПоражения зубов у детей с ДЦПОсобенности лечения детей с ДЦППрофилактика стоматологических заболеванийПравильное питаниеОсобенности гигиены полости ртаМероприятия в кресле стоматологаПрофилактические посещения стоматолога

Детский церебральный паралич (ДЦП) — собирательный термин, объединяющий многочисленные тяжелые заболевания нервной системы. Общим среди них является затрагивание структур головного мозга, отвечающих за произвольные движения. ДЦП проявляется в виде парезов, параличей, нарушений координации, гиперкинезов и другими симптомами. Все эти факторы негативно сказываются на возможности самообслуживания. У детей с диагнозом нет альтернативы осуществлять полноценный уход за полостью рта, что является причиной столь широкого распространения различных стоматологических патологий. MedAboutMe расскажет о стоматологическом статусе, рисках в лечении детей и эффективной профилактике стоматологических болезней с диагнозом ДЦП.

Актуальность ДЦП Современные статистические данные свидетельствуют о том, что около 40% детей становятся инвалидами из-за перинатальных поражений центральной нервной системы. В этой структуре доминирующее положение отводится именно двигательным расстройствам.

Разнообразие сопутствующих хронических патологий у детей с поражениями нервной системы обусловливает развитие сложных и агрессивно протекающих болезней зубов и десен в сочетании с нарушениями работы всей зубочелюстной системы.

Для современной стоматологии разработка эффективных программ лечения и профилактики болезней полости рта для детей с ДЦП представляет сложную задачу. Сегодня этому вопросу уделяется особое внимание, проводятся исследования, выделяются средства из бюджетов различного уровня.

Многие научные работы врачей-стоматологов посвящены именно этой проблеме. Особый акцент в работах делается на участие родителей, привлечение сотрудников интернатов и центров, в которых дети с диагнозом проходят обучение и лечение.

Это актуально!

За последние 20 лет было обнародовано множество научных работ, посвященных особенностям и сложностям лечения детей с диагнозом ДЦП. Так группа авторов во главе с Л. Р. Афанасьевой предложила создавать специальные курсы, где будут проходить дополнительное обучение врачи, специализирующиеся на лечении детей с тяжелыми диагнозами. При этом, речь идет не только о детях с ДЦП, но и о других многочисленных заболеваниях нервной системы, психических расстройствах или даже умственной отсталости.

Также коллектив авторов провел исследование, которое затронуло медико-санитарную просвещенность родителей особенных детей, а также педагогов, работающих в специализированных интернатах. Данные показали низкий уровень знаний об особенностях стоматологического здоровья детей у педагогов, а также недостаточно высокую заинтересованность как среди родителей, так и педагогов.

Учитывая сложности в лечении детей с диагнозом ДЦП и особенности состояния здоровья, ученые разрабатывают специальную программу, которая позволит родителям и педагогам понять и применять простейшие стоматологические знания. Но, несмотря на их простоту, они помогут снизить распространенность кариеса, его осложнений и других стоматологических болезней.

Дисфагия у детей

Для каждого человека акт глотания является жизненно необходимым. Контроль над этим актом, а также всем, что ему предшествует (откусывание, жевание), контролирует нервная система. Учитывая, что у детей с ДЦП могут затрагиваться центры, отвечающие за эти действия, иногда можно диагностировать нарушения.

Дисфагия — затрудненное глотание, — далеко не редкий диагноз, который выставляют малышам. Для детей с ДЦП характерны нарушения глотательного рефлекса и моторной функции, обратное забрасывание содержимого желудка в пищевод, полость рта и носа.

Чем меньше ребенок, тем сложнее диагностировать проблему, ведь малыш не может указать на то, что его беспокоит. Но специалисты говорят о тревожных признаках, на которые необходимо обращать внимание:

капризное поведение у груди, отсутствие глотательных движений. Дети с нарушениями акта глотания могут длительное время «висеть» на груди, при этом не глотая грудное молоко; появление молока в полости носа после кормления. При нарушении акта глотания грудное молоко или смесь попадает в носоглотку; кашель после кормления; необычное положение ребенка во время кормления. Дисфагию провоцируют нарушения в работе нервной системы, что отражается и на состоянии мышц; отсутствие нормальной прибавки в весе.

Дисфагия может стать причиной многочисленных стоматологических патологий. Нарушения в работе нервной системы и гипертонус жевательных мышц становятся причиной формирования дисфункций височно-нижнечелюстного сустава, даже у самых маленьких пациентов.

Отсутствие полноценной жевательной нагрузки провоцирует формирование патологий прикуса различной степени выраженности. Известно, что именно жевательная нагрузка стимулирует их полноценный рост и гармоничное развитие. Недоразвитие челюстей — одна из причин патологий прикуса и, как следствие, нарушения осанки.

Факт!

Аномалии и деформации челюстно-лицевой области регистрируются у 71% детей с диагнозом ДЦП. Стоматологи отмечают, что около 60% всех патологий прикуса являются приобретенными, и объяснить их можно наличием вредных привычек.

Поражения зубов у детей с ДЦП Если рассматривать все заболевания зубов у детей с диагнозом, то на первое место выходит именно кариес. Чаще всего регистрируется его декомпенсированная форма (множественная, когда поражен практически каждый зуб) как в молочном, так и постоянном прикусе. Примечательно, что кариес быстро переходит в осложнения.

Анализ статистических данных показал зависимость от возраста:

в возрасте 1-8 лет распространенность кариеса составила 81,5%; у детей в возрасте 8-14 лет — 85,8-91,7%.

В любой возрастной группе у 70% детей регистрируется множественная форма кариеса.

Объяснить столь широкую распространенность кариеса у детей с ДЦП можно отсутствием удовлетворительной гигиены полости рта, преобладанием жидкой и полужидкой пищи, рациона с большим содержанием углеводов, приемом большого количества лекарственных препаратов и недостаточным объемом стоматологической помощи.

Стоматологи говорят о том, что особое значение при формировании кариеса отводится сочетанию кариозных и некариозных поражений зубов: гипоплазия и аплазия (недоразвитие или полное отсутствие эмали). Известно, что гипоплазия регистрируется у 40,9% детей.

Проявление недоразвития эмали характерно как для молочных, так и постоянных зубов. С учетом недоразвития эмали, повышенного тонуса жевательной мускулатуры и бруксизма, у детей регистрируется патологическая стираемость эмали, которая осложняет течение кариеса и облегчает его переход в осложнения.

Сложностей добавляет и низкая минерализация эмали в сочетании с некариозными поражениями эмали. Двигательные расстройства и патологии прикуса создают повышенную предрасположенность к травмам.

Комментарий экспертаЧолер Елена Михайловна, врач-стоматолог, г. Сочи

Учитывая структурные изменения челюстно-лицевой области, гипертонус жевательной мускулатуры и сопутствующие хронические болезни, дети с диагнозом ДЦП находятся в группе риска по формированию заболеваний пародонта — комплекса тканей, удерживающих зуб на своем месте. К числу болезней пародонта относят гингивиты, пародонтиты.

Если обратиться к статистическим данным, то у детей младшего возраста преимущественно регистрируются гингивиты микробного происхождения. Уже после прорезывания зубов, при формировании прикуса отмечают различные виды пародонтитов — воспалительно-дистрофических заболеваний десен, характеризующиеся убылью десен, подвижностью зубов и их последующей потерей.

У детей формируются патологические десневые карманы, в некоторых случаях — заполненные гнойным содержимым.

Родители должны понимать, что столь явные и многочисленные проблемы стоматологического здоровья обусловлены состоянием ребенка. ДЦП и ряд сопутствующих патологий негативно сказываются на защитных функциях и, подобно снежной лавине, провоцируют осложнения друг друга.

Кариес быстро переходит в осложнения, а упорный гингивит перерождается в пародонтит. Гнойные осложнения могут стать угрожающими для здоровья и даже жизни маленьких пациентов.

Учитывая эти обстоятельства, родители и стоматологи должны уделять пристальное внимание своевременному лечению и особенно профилактике стоматологических заболеваний у детей с диагнозом ДЦП.

Особенности лечения детей с ДЦП Лечение детей с ДЦП сопряжено с многочисленными сложностями и особенностями, которое нередко проходит на базе специальных или же крупных стоматологических центров, имеющих высокотехнологичное оборудование с обязательным условием анестезиологического обеспечения.

Комплексное лечение детей должно учитывать психологический аспект и привлечение смежных специалистов: педиатра, психотерапевта, физиотерапевта, невропатолога и других.

Стоматологи указывают на целесообразность лечения детей с диагнозом ДЦП под общим наркозом. Таким образом удается снизить риск нежелательных последствий для эмоционального состояния маленького пациента и уберечь его от неприятных воспоминаний.

В условиях двигательных нарушений стоматологу сложно в полной мере выполнять все необходимые лечебные манипуляции. В этом плане лечение детей под наркозом — буквально спасение.

Лечение детей с диагнозом ДЦП затруднено. И в один прием стоматолог старается освоить большой объем лечебных манипуляций. Как правило, лечение ребенка под наркозом длится не один час — за это время врач имеет возможность провести качественный осмотр полости рта, выявить слабые звенья, провести все необходимые манипуляции, начиная от залечивания кариозных полостей, заканчивая пломбированием каналов или даже удалением зубов. Под наркозом проводится и лечение десен, особенно если речь идет о каких-либо хирургических манипуляциях.

Многие родители обеспокоены столь длительным пребыванием ребенка под наркозом и возможными последствиями. В обществе родителей особенных детей можно услышать множество «страшилок», касающихся возможного «отката назад», утраты достигнутых результатов лечения.

Такие опасения родителей не подтверждаются, т.к. в ходе исследований не было выявлено связи и доказательств. Конечно, использование наркоза — процедура, связанная с некоторыми рисками, но все они сводятся к минимуму при выборе грамотного анестезиолога с опытом работы и высокотехнологично оборудованной клиники.

Профилактика стоматологических заболеваний

Именно профилактике стоматологических заболеваний у детей с ДЦП уделяют особое внимание. Вся профилактическая работа имеет многопрофильное направление и в работу вовлекаются не только дети, но и родители.

Правильное питание

Так, после рождения малыша и выставления неутешительного диагноза, все усилия врачей направлены на профилактику развития аномалий челюстно-лицевой области и стимуляцию полноценного роста. Лучшее питание, которое можно предложить ребенку, — грудное молоко. Сосание материнской груди будет обеспечивать полноценную нагрузку на жевательную мускулатуру, которая стимулирует процессы роста.

При невозможности естественного вскармливания родители совместно со специалистом должны выбрать правильную соску и пустышку, которая будет максимально похожа на сосок материнской груди и способствовать профилактике формирования челюстно-лицевых деформаций.

Наличие дисфагии, нарушение процесса откусывания и жевания пищи способствуют коррекции рациона питания. В основном родители предлагают малышам жидкую и полужидкую пищу, что не идет на пользу развитию челюстно-лицевой области. Для профилактики негативных последствий необходимо соблюдать правила гигиенического ухода.

Комментарий экспертаПарецкая Алена, врач-педиатр, консультант по грудному вскармливанию

Часто возникают вопросы о том, может ли ребенок с ДЦП кормиться грудью. Ответ однозначный — может и должен, ему особенно нужна поддержка материнским молоком и защита от инфекций. Но важно не ограничивать его пребывание у груди в силу того, что тонус мышц нарушен и кроха не может так активно сосать. Если возникают сложности с прикладыванием, можно придерживать голову крохи, чтобы он не запрокидывал ее назад, а также подцеживать молоко в рот и слегка тормошить малыша, чтобы он не «зависал» и не засыпал при кормлении. Зачастую дети с ДЦП не высасывают всю норму молока из груди, и им требуется дополнительный докорм сцеженным молоком при помощи специальной мягкой ложечки.

Важно подобрать удобные позы для кормления, в которых можно провести за этим занятием не менее 30-40 минут, чтобы малыш смог полноценно насытиться или хотя бы высосать достаточный объем молока сам. Зачастую в самом начале прикладываний к груди матери нужно будет учиться регулировать движение челюстей крохи, чтобы он не прикусывал сосок, но и не слишком слабо захватывал его. В помощь можно привлечь консультанта по ГВ.

Особенности гигиены полости рта Нарушение координации у детей с ДЦП практически не оставляет шансов на полноценную гигиену полости рта. По этим причинам стоматологи настоятельно рекомендуют привлекать к этой ежедневной процедуре родителей.

Обучение чистке зубов, подбор средств и предметов гигиены проходит непосредственно в кабинете стоматолога. При этом врачи учитывают состояние ребенка, сопутствующие патологии, слабые звенья стоматологического здоровья.

Стоматологи могут рекомендовать жевательный комплекс для детей, в который входит пчелиный воск, экстракт шалфея лекарственного и другие ингредиенты. В исследовании эффективности данного комплекса участвовали 90 человек: 60 из них — дети с диагнозом ДЦП, остальные — практически здоровые. Перед началом исследования все дети подверглись тщательному стоматологическому осмотру, оценивались показатели распространенности кариеса, а также гигиенические индексы.

Все дети использовали жевательный комплекс после каждого приема пищи на протяжении месяца. По прошествии этого времени, стоматологами повторно оценивались показатели. Данные показали:

сухость губ и образование корок уменьшилось у 59% детей; сухость полости рта у 63%; улучшились показатели состояния десен. Так, у 26% детей прекратилась кровоточивость, а неприятные ощущения исчезли вовсе. Стоматологи заметили и снижение индекса распространенности кариеса в двух группах.

С. В. Чуйкин и Н. В. Кудашкина — авторы исследования — отмечают, что применение жевательного комплекса можно рассматривать как эффективное средство профилактики многочисленных стоматологических патологий, характерных для детей с ДЦП. И это еще одно доказательство эффективности фитотерапии в профилактике стоматологических болезней.

Мероприятия в кресле стоматолога

Учитывая низкую минерализацию эмали, распространенность некариозных поражений зубов, которые в условиях низкой гигиены полости рта и сопутствующих заболеваний быстро осложняются кариесом, главная задача стоматологов — способствовать насыщению эмали минералами.

Для этого стоматологи совместно с педиатрами вносят коррективы в рацион питания, назначают дополнительный прием витаминов и минеральных комплексов. Непосредственно в кресле стоматолога проводятся следующие манипуляции:

профессиональная гигиена полости рта — каждые 1-3 месяца, в зависимости от скорости образования зубного налета; аппликации с использованием минералов: кальций, фтор, глубокое фторирование зубов; герметизация фиссур.

При тяжелом состоянии ребенка и при повышенных рисках потери зубов стоматологами рекомендовано протезирование. Ортопедическое лечение можно рассматривать как единственное эффективное при гипоплазии и, тем более, аплазии эмали.

Профилактические посещения стоматолога

Учитывая все предрасполагающие факторы для образования болезней полости рта и низкий уровень гигиены, посещать стоматолога с детьми необходимо каждые 2-3 месяца. Конкретный график посещений разрабатывается ведущим стоматологом исходя из состояния ребенка, его возраста, гигиенических навыков, приема лекарственных препаратов и состояния полости рта.

На этих приемах стоматолог оценивает состояние полости рта, составляет график лечения, вносит коррективы в программу индивидуальной профилактики.

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