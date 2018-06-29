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Вице-президент США прибыл в Гватемалу
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Вице-президент США прибыл в Гватемалу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
МЕХИКО, 29 июн — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в четверг прибыл в Гватемалу.
"Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Гватемалу, чтобы встретиться с президентами «Северного Треугольника» Центральной Америки", — сообщило гватемальское правительство.
В этот «треугольник» входят Гватемала, Гондурас и Сальвадор, чьи президенты проведут встречу с Пенсом уже в четверг. Основной темой обсуждения станет тема «нулевой терпимости» к мигрантам со стороны властей США.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе уточняется также, что правоохранительные органы «не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего».
Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики «нулевой терпимости», объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей.
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