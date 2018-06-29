Американка стала «серийной» суррогатной матерью в 50 лет

Диди утверждает, что стала суррогатной матерью вовсе не из-за жажды заработка. Она любит быть беременной и дарить счастье людям, которые не могут иметь детей. «Мне нравится чувствовать шевеления ребенка и видеть его появление на свет. Это чудо!». Перри может похвастаться отличным здоровьем, и своего последнего суррогатного малыша родила незадолго до 50-летия. На этом она решила остановиться, и теперь работает в агентстве по подбору суррогатных матерей.

А недавно в Приморье родилась девочка-богатырша.