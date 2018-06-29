В Красноярске начал работать «Отцовский патруль»

Многодетные папы отправились в рейд по Красноярску, чтобы проверить, насколько город безопасен для детей.

Судя по странице сообщества в ВК, в Красноярске, прямо скажем, далеко не все в этом смысле благополучно. Участники «Отцовского патруля» выложили фотографии мест, где продают алкоголь несовершеннолетним, водоемов, опасных для купания и при этом без установленных там запрещающих знаков; ЛЭП, находящихся в непосредственной близости от мест отдыха молодежи, неогороженных стройплощадок и т.д.

Как рассказали организаторы движения, главный его принцип — чужих детей не бывает. «Отцовский патруль» будет контролировать все потенциально опасные для детей места города. Участником сообщества может стать любой красноярец.