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В Красноярске начал работать «Отцовский патруль»
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В Красноярске начал работать «Отцовский патруль» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Лаборатория новостей
Многодетные папы отправились в рейд по Красноярску, чтобы проверить, насколько город безопасен для детей.
Судя по странице сообщества в ВК, в Красноярске, прямо скажем, далеко не все в этом смысле благополучно. Участники «Отцовского патруля» выложили фотографии мест, где продают алкоголь несовершеннолетним, водоемов, опасных для купания и при этом без установленных там запрещающих знаков; ЛЭП, находящихся в непосредственной близости от мест отдыха молодежи, неогороженных стройплощадок и т.д.
Как рассказали организаторы движения, главный его принцип — чужих детей не бывает. «Отцовский патруль» будет контролировать все потенциально опасные для детей места города. Участником сообщества может стать любой красноярец.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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