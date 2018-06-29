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Смотрите, как малыш разозлился, когда узнал, что у него будет сестра
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Смотрите, как малыш разозлился, когда узнал, что у него будет сестра 

Letidor.ru 43 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Новость о пополнении в семье застала врасплох трехлетнего мальчика. Смотрите на его реакцию!
В большой семье дети нередко начинают ревновать своих родителей, обижаются, что все их время и внимание достается младшим братьям и сестрам, поэтому новость о пополнении в семье не всеми воспринимается с радостью.
Недавно мы вам показывали ролик, который стал настоящим хитом на нашем сайте, про то, как девочка узнает, что у нее скоро появится братик. Малышка так расплакалась, что растопила сердца миллионов пользователей Сети.
А сегодня вы узнаете, как порой реагируют на такие новости мальчики. Этот трехлетний малыш был застигнут врасплох новостью о том, что у него скоро будет сестра.
Малыш не просто расстроился, он разозлился и сказал, что у него нет сестры и он не хочет, чтобы она была.
Родители попытались уговорить кроху, сказав, что малышка ему понравится и он ее полюбит, но мальчик был непреклонен и ответил, что у него уже есть два брата, а вот сестра ему точно не нужна.
Но как бы мы ни пытались описать реакцию крохи, все равно не получится передать все его эмоции. Скорее смотрите ролик, и вы сами все поймете!
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