Спортивный mos.ru: как записать ребенка в секцию

В Москве проходит чемпионат мира по футболу ФИФА — 2018. Самое масштабное спортивное событие последних лет усилило интерес взрослых горожан и их детей к футболу и спорту в целом. На mos.ru москвичи могут воспользоваться электронной услугой «Запись в спортивные секции и школы», а также онлайн-регистрацией на тестирование по выбору вида спорта для детей от шести до 12 лет.

Чтобы записать ребенка в спортивные секции, кружки или дома творчества, необходимо в каталоге услуг mos.ru выбрать раздел «Семья. Дети». Для записи необходимы паспортные данные одного из родителей и данные свидетельства о рождении ребенка. Срок предоставления услуги — один день.

Запись в спортивную школу по результатам отбора также доступна в разделе «Семья. Дети». Для этого понадобится паспорт и медицинская справка об отсутствии у ребенка противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. Срок предоставления услуги — семь дней.

Электронная услуга «Запись на спортивное тестирование» позволяет родителям узнать, какой вид спорта больше подходит их детям. Для записи на тестирование необходимы паспорт одного из родителей или законного представителя ребенка, копия или оригинал свидетельства о рождении, медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с отметкой о допуске к занятиям физкультурой. Срок действия справки — две недели. По результатам тестирования родители получают заключение со списком видов спорта, которые больше всего подходят их детям, а также список школ, специализирующихся на этих видах спорта.

Сегодня большинство госуслуг москвичи могут получить в электронном виде — от записи ребенка в первый класс, прикрепления к поликлинике и оплаты коммунальных услуг до оформления разрешения на строительство, лицензирования фармацевтической деятельности и выдачи удостоверений водителям самоходной техники. Самыми популярными в 2017 году оказались сервисы «Электронный дневник», «Запись на прием к врачу», «Поиск и оплата штрафов ГИБДД», «Прием показаний приборов учета воды» и «Запись в детский сад».