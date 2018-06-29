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Как выбрать иностранный язык для ребёнка?
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Как выбрать иностранный язык для ребёнка? 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Большинство школьников в Кузбассе изучает английский, но родители часто руководствуются не задатками ребёнка, а только своими представлениями о том, что английский распространённее других языков
Как рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Кемеровской области, сегодня в Кузбассе школьники изучают английский, немецкий, французский и итальянский языки.
Наибольшей популярностью, конечно, пользуется английский язык.
Для того чтобы правильно выбрать иностранный язык, родителям стоит внимательнее присмотреться к своему чаду. Психологи по этому поводу дают следующие рекомендации: если ребёнок увлекается литературой, историей и географией, то лучше всего для обучения выбрать английский или французский язык, а если школьник отлично разбирается в математике, химии и биологии, то ему подойдёт изучение немецкого языка. Также стоит обратить внимание на то, как говорит ребёнок: глотает окончания — можно смело отдавать на немецкий, говорит нараспев и ленится произносить букву «р» — на французский, говорит чётко и внятно — на английский или итальянский.
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