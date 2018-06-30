Филипп Киркоров показал, как его сын отметил день рождения в Израиле

Мальчик задул свечи на праздничном торте перед глазами сотен зрителей.

Вчера, 29 июня, сыну известного певца Филиппа Киркорова исполнилось шесть лет. В этот день Мартин вместе с папой,. сестрой и родными оказался в Израиле, где Филипп сейчас выступает с собственным шоу. Именно поэтому мальчик отметил день рождения не только дома с близкими, но и на сцене. О том, как прошел вчерашний день Мартина, певец рассказал с помощью публикаций на своей странице в Instagram.

Вот так вот ярко, по-летнему солнечно и жарко, с отличным настроением, на берегу Средиземного моря, на Земле обетованной, в Израиле, в Тель-Авиве мы отметили день рождения 🎉🎁🎈моего сына Мартина. 29 июня 2018 года ему исполнилось 6 лет! И хоть этот праздник состоялся вдалеке от Родины, все самые близкие любимые и родные были в этот день рядом!

Затем Филипп начал перечислять гостей праздника: «Любимая сестренка Алла-Виктория, любимая бабушка Мари, дедушка Хари, любимая крестная Наташа, и, конечно же, мои самые близкие друзья — семья Николь Райдман, семья моего директора Геннадия Рыбака, мой друг Дима Буряк с супругой, дизайнер Алексей Селезнев с супругой, семья Олега Штейнберга в полном составе, учительница первая моя Людмила Александровна Москаленко (Шварц) с сыном Александром, особенно был счастлив видеть суперзвезду израильской эстрады, с которой мы знакомы уже 25 лет, красотку Дафну Декель, которая блистательно представила Израиль на „Евровидении“ в Швеции».

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

29 Июн 2018 в 9:56 PDT Также Филипп поблагодарил всех друзей и поклонников, которые поздравили его сына в этот день лично и с помощью соцсетей.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

30 Июн 2018 в 12:54 PDT Судя по видео, которыми поделился певец, праздник Мартину пришелся по душе и он вдоволь повеселился, получив множество подарков.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

30 Июн 2018 в 1:24 PDT Тем не менее, самое главное поздравление для Мартина прозвучало на концерте Филиппа Киркорова.

Праздничный торт Мартину преподнесли прямо на сцене, во время шоу «Я». И задул он свою шестую свечу на виду у более 2000 зрителей легендарного концертного зала Тель-Авива «HEICHAL HATARBUT» под общие аплодисменты👏👏👏👏. Какой же он был счастливый в этот момент🎉🎁🎈👦🏻,

— добавил Филипп Киркоров.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

30 Июн 2018 в 2:07 PDT Напомним, Мартин родился 29 июня 2012 года. Также у него есть старшая сестра Алла-Виктория, которая родилась 26 ноября 2011 года. Позднее Киркоров рассказал, что девочку назвали в честь его матери Виктории и его бывшей супруги Аллы Пугачевой . Имя матери детей певец не раскрывает. Зато звездный отец охотно делится с публикой фотографиями и роликами с участием своих малышей. Более того, он уже много раз выступал с дочкой и сыном с песней под названием «Зайка моя». Трек ребята знают наизусть и уже легко исполняют его на сцене.

Фото: Instagram@martinkirkorov