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Сын Филиппа Киркорова отмечает день рождения
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Сын Филиппа Киркорова отмечает день рождения 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Фанаты уже активно поздравляют мальчика в Сети.
Сегодня сыну известного певца Филиппа Киркорова Мартину исполняется 6 лет. В результате, с самого утра артист уже начал делится в своем Instagram поздравлениями поклонников, которые они специально подготовили в честь праздника. На фанатских страницах в Instagram появилось много интересных постов, посвященных Мартину.
#Repost @fan_kirkorovy with @get_repost ・・・ #martinkirkorov #fkirkorov#allaviktoriyakirkorova#bedroskirkorov#marikirkorova С днём рождения тебя Мартин 🎉🎉🎉🎊🎊🎊🛍🛍🛍🎁🎁🎁🎈🎈🎈🎂🎂🎂🍰🍰🍰🍦🍦🍦🥤🥤🥤🥂🥂🥂🍾🍾🍾
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
28 Июн 2018 в 8:20 PDT  #Repost @skazki_filipp with @get_repost ・・・ Поздравляем с Днем Рождения милого, нашего всеми любимого Мартина @martinkirkorov!🤗😍💝🎆🎉🎈🎁🎂🍭 6 лет — совсем взрослый😊, отважный защитник своей большой семьи, расти здоровым и счастливым! Вас, папочка Филипп @fkirkorov, с Днем Рождения Вашего прекрасного, очаровательного, умного, доброго и скромного сынишки! Обожаем!😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤😘😘😘😘😘 #мартинкиркоров #деньрождения #6лет #филиппкиркоров
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
28 Июн 2018 в 5:51 PDT  Подписчики, рассматривая работы поклонников Филиппа, заметили, что Мартин становится все больше похож на папу, а также растет очень красивым мальчиком. «С именинником родителей! Это ж надо быть ТАК похожим на папу!😜», «Какой красивый мальчик. Будь счастлив 🙏», «Филипп, у тебя чудесный, сказочный, уникальный малыш! 👦🏻❤️», «Красавец, весь в папу! Здоровья и удачи!», — комментируют поклонники.
Напомним, Мартин родился 29 июня 2012 года. Также у него есть старшая сестра Алла-Виктория, которая родилась 26 ноября 2011 года. Позднее Киркоров рассказал, что девочку назвали в честь его матери Виктории и его бывшей супруги Аллы Пугачевой. Имя матери детей певец не раскрывает. Зато звездный отец охотно делится с публикой фотографиями и роликами с участием своих малышей. Более того, он уже много раз выступал с дочкой и сыном с песней под названием «Зайка моя». Трек ребята знают наизусть и уже легко исполняют его на сцене.
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
26 Июн 2018 в 3:46 PDT  Фото: Instagram@martinkirkorov
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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