Ребенок попал в больницу: какие права есть у родителей? 

Когда дети болеют, а уж тем более попадают в больницу, на родителей сваливаются заботы и переживания. И если в этот период борьба за здоровье ребенка превращается в борьбу с врачами, это отнимает силы, нужные совсем на другое.
Чаще всего в ситуации внезапной детской болезни, при травме и прочих неприятностях со здоровьем родители теряют уверенность. Знаний мало, что делать — непонятно, а врачи разговаривают исключительно в командном тоне.
Но закон поддерживает родителей в этой ситуации. У мам и пап (и у их близких) достаточно прав, нужно только знать о них. Очень часто уверенность в своей правоте может улучшить психологический климат, сделать родителя и врача союзниками и ускорить выздоровление ребенка.
ВАЖНО!
По закону, пациент считается ребенком до 15 лет. Далее ребенок приобретает права и реализует их самостоятельно. Исключение — подросток, страдающий наркоманией. Он обретает право самостоятельно решать вопросы, касающиеся личного здоровья, на год позже — в 16 лет.
Как организовать совместное пребывание?
Можно ли находиться в больнице вместе с ребенком? Этот вопрос задают почти все родители госпитализированных детей. Часто близких не пускают к малышу или ограничивают время их совместного пребывания. Для ребенка это всегда травма, тем более, когда ему плохо и хочется, чтобы мама или папа были рядом.
Как отмечает юрист, президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский, тут действует общее конституционное право на свободу передвижения. «Его никто не отменял. Но оно не должно нарушать права третьих лиц — то есть важно не шуметь и не мешать другим. Обычно родители и так это знают. Врачи не должны препятствовать нахождению рядом с ребенком». Саверский подчеркивает, что в случае, если ребенок не достиг возраста 4 лет, родители имеют быть рядом с ним всегда и в любых ситуациях, в том числе в реанимации.
Ежегодно в реанимацию в России попадает до 12 тысяч маленьких пациентов, но родителей к ним пускают не всегда. Борьба за права родителей и детей быть вместе активизировалась после истории, случившейся несколько лет назад, когда Надежда Пащенко с трудом, но добилась возможности быть рядом со своим умирающим сыном Мишей. Она убеждена: в последнюю минуту жизни человека должен держать за руку близкий.
Что делать, если родителей не пускают?
Если родителей не пускают к ребенку, во-первых, нужно писать жалобу на действия (бездействие) медицинского персонала или жаловаться устно главному врачу. Если это не помогает, можно звонить на горячую линию Минздрава РФ 8 800 200 03 89 или подавать обращение через сайт Росздравнадзора и на горячую линию Росздравнадзора 8 800 500 18 15.
Родители имеют право обратиться в прокуратуру (по телефону всегда ответит дежурный прокурор). Для Москвы это номер +7 (495) 951-71-97 Внутренний телефон справочной службы — 1548.
Нужно описать ситуацию и сообщить о нарушении прав ребенка. Стоит упомянуть, что лишение ребенка присутствия родителя рядом приносит страдания. Это уже подпадает под жестокое обращение с детьми.
При обращении опираться нужно на следующие законы: информационно-методическое письмо Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 2016 г. № 15-1/10/1-2853 «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (реанимации)» (его лучше распечатать или открыть на экране смартфона);
п. 3 статьи 51 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В соответствии с последним пунктом, родителям, членам семьи или законному представителю дается «право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка». Хотя есть и исключения: в ожоговый центр, где требуется стерильность, родителя вряд ли пустят.
Юридического запрета на посещение мамами и папами своих детей в реанимации нет. Но не все знают об этом и подчиняются внутренним требованиям больницы.
В случае, если права родителей и ребенка все-таки нарушаются, нужно требовать от лечащего врача (заведующего отделением, главного врача) обоснованный письменный отказ с указанием нормативного документа, на основании которого представители больницы не пускают к ребенку.
Медики чаще всего преследуют собственные цели: им хочется тишины и покоя, а «неадекватные мамы», которые плачут и задают кучу вопросов, им мешают. Но родители имеют право находиться рядом с ребенком в ходе госпитализации.
Важный момент: за то, чтобы лежать в палате с ребенком, родитель не обязан платить, как не обязан и мыть полы в коридоре — часто мамы берутся за любую черную работу в больнице или платят всем, только чтобы их пустили к больному ребенку. Это незаконно.
Более того. При совместной госпитализации родителю положен больничный: лист временной нетрудоспособности. И еще. Лежать с ребенком в палате имеют право все взрослые члены семьи. Кто это будет, решают не врачи. А можно еще и меняться.
Другое дело, что, по закону, больница не обязана обеспечивать родителя пайком и койкой. Эти вопросы решаются или по договоренности с учреждением, или самостоятельно.
КСТАТИ. Родительские права в отношении заболевшего ребенка оговариваются в законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
ВАЖНО!
В Конвенции ООН «О правах ребенка» в качестве базовых прав указаны право на жизнь, имя, гражданство, право знать своих родителей, право на заботу родителей и право на неразлучение с родителями. В Хартии о госпитализированных детях (Юнеско, 1988 год) также говорится, что никто не имеет права разлучать ребенка с родителями во время госпитализации.
Медицинские юристы убеждены, что право ребенка быть в реанимации вместе с родителями — базовое, на него не могут влиять внутренние распорядки больниц или желание врачей.
Что значит «информирование о течении болезни»?
Знать, чем болен ребенок, — одно из основных родительских прав. С первого же обращения к врачу родители имеют право на получение информации. Но с 15 лет дети уже сами вправе знать все о состоянии своего здоровья.
Диагноз врач должен сообщить в любом случае, каким бы опасным он ни был. Держать родителей в неведении нельзя. Дать прогноз лечения и выздоровления врач обязан, хотя гарантировать что-то не может.
Интересно, что есть и обратное право — на отказ от получения информации. Если человек не хочет знать о состоянии своего здоровья, то врач не должен сообщать ему диагноз. Поэтому врачи обычно спрашивают, хотят ли родители знать всю правду о здоровье ребенка.
Часто родители предпочитают узнать диагноз, но просят избавить от знаний о лечебных вмешательствах — и это их право. Бывает, что верующие люди просят врачей не сообщать им прогноз выздоровления.
Когда врач определился с методами лечения, он обязан обсудить и согласовать их с родителями. Только после их согласия лечение может быть начато. Это тем более касается операционных вмешательств.
Но бывают исключения: когда ребенок пострадал и решение нужно принимать немедленно, а родители не рядом. Тогда все решает консилиум врачей или лично лечащий врач, но родители как можно быстрее должны быть поставлены в известность о случившемся. Речь идет о так называемом праве на информированное согласие.
Термин «informed consent» появился в США в 1957 году после судебного процесса — пациент Мартин Сальго судился со Стэнфордским университетом. После одной из медицинских манипуляций его парализовало. Мужчина утверждал, что если бы заранее знал о подобных осложнениях, он не согласился бы на такую процедуру. Он выиграл процесс, а термин вошел в законы многих стран. Информированное согласие с родителей ребенка (как и с любого пациента) требуют перед операциями, инвазивными процедурами, применением методов, которые имеют риск осложнений.
Прежде чем подписывать бумагу о согласии, убедитесь, что вы все правильно и четко поняли. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вам должны сообщить не только о плюсах ожидаемой операции или метода лечения, но и о минусах, предупредить о возможных последствиях. Объяснить все «в доступной форме» — это обязанность врача, а не его милость пациентам, так что родители вправе требовать объяснений и разъяснений. Хотя чаще всего им предложат подписать все быстро и не особенно вникая в написанное.
У родителей есть право на письменный отказ от медицинской помощи. Но это решение может нанести вред ребенку, поэтому сначала нужно все тщательно взвесить и подойти к вопросу ответственно. Однако основания для такого решения нередки — бывает, что врачи навязывают странные или недоказанные методы лечения.
Отказ от медицинской помощи не значит, что ребенка не будут лечить. Родители подписывают отказ от конкретного метода лечения, а врач обязан предложить альтернативный вариант.
Если родители отказываются от медицинской помощи, а врачи убеждены, что это идет во вред ребенку (например, в религиозных семьях, где вера запрещает переливание крови, операции и прочие вмешательства), то медицинское учреждение имеет право оспорить родительский отказ в суде.
Помните о праве на сохранение в тайне информации о здоровье. Информация о неблагоприятном течении болезни ребенка до 15 лет может сообщаться только родителям, их исключительное право — знать об этом. Другим родственникам, а также самому ребенку ничего не сообщается. Кроме того, родители имеют право ограничить список тех, кто может получать информацию о состоянии здоровья ребенка (в этот список могут входить родственники, друзья, сотрудники школы, журналисты и так далее). Есть ситуации, в которых разрешается нарушение медицинской тайны: например, если инцидент вышел в правовую плоскость.
Какие документы имеют право потребовать родители?
У родителей есть право на знакомство с медицинскими документами. Врачи должны выдавать копии любых записей, касающихся лечения ребенка. Раньше информация из медицинской карты родителям не предоставлялась. Врачи прикрывались фразой «это служебная информация». Да и сейчас иногда продолжают это делать. Но не нужно принимать эти отказы во внимание: требуйте соблюдения ваших прав.
Копии документов понадобятся, если возникнет необходимость получить независимую оценку врача из другого медучреждения или для судебных разбирательств. Подлинники остаются в лечебном учреждении — их врач не имеет права выдавать.
Можно ли выбрать лечащего врача?
Можно. Очень часто об этом праве забывают. А врачи вообще не любят о нем упоминать. Меж тем оно прямо записано в статье 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ В стационаре родители имеют право поменять врача, если он их не устраивает. Но сначала надо заручиться согласием его коллеги, под наблюдение которого они хотели бы передать ребенка.
Есть ли у пациентов право на обезболивание?
Право на облегчение боли тоже зафиксировано в законе (пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гласит: «Пациент имеет право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами».
Родители вправе потребовать обезболивание для ребенка. Попытки врача полечить его с уговорами «надо немножко потерпеть» считаются незаконными. Если есть желание родителей и ребенка, боль нужно купировать.
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