Ребенок попал в больницу: какие права есть у родителей?

Когда дети болеют, а уж тем более попадают в больницу, на родителей сваливаются заботы и переживания. И если в этот период борьба за здоровье ребенка превращается в борьбу с врачами, это отнимает силы, нужные совсем на другое.

Чаще всего в ситуации внезапной детской болезни, при травме и прочих неприятностях со здоровьем родители теряют уверенность. Знаний мало, что делать — непонятно, а врачи разговаривают исключительно в командном тоне.

Но закон поддерживает родителей в этой ситуации. У мам и пап (и у их близких) достаточно прав, нужно только знать о них. Очень часто уверенность в своей правоте может улучшить психологический климат, сделать родителя и врача союзниками и ускорить выздоровление ребенка.

ВАЖНО!

По закону, пациент считается ребенком до 15 лет. Далее ребенок приобретает права и реализует их самостоятельно. Исключение — подросток, страдающий наркоманией. Он обретает право самостоятельно решать вопросы, касающиеся личного здоровья, на год позже — в 16 лет.

Как организовать совместное пребывание?

Можно ли находиться в больнице вместе с ребенком? Этот вопрос задают почти все родители госпитализированных детей. Часто близких не пускают к малышу или ограничивают время их совместного пребывания. Для ребенка это всегда травма, тем более, когда ему плохо и хочется, чтобы мама или папа были рядом.

Как отмечает юрист, президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский , тут действует общее конституционное право на свободу передвижения. «Его никто не отменял. Но оно не должно нарушать права третьих лиц — то есть важно не шуметь и не мешать другим. Обычно родители и так это знают. Врачи не должны препятствовать нахождению рядом с ребенком». Саверский подчеркивает, что в случае, если ребенок не достиг возраста 4 лет, родители имеют быть рядом с ним всегда и в любых ситуациях, в том числе в реанимации.

Ежегодно в реанимацию в России попадает до 12 тысяч маленьких пациентов, но родителей к ним пускают не всегда. Борьба за права родителей и детей быть вместе активизировалась после истории, случившейся несколько лет назад, когда Надежда Пащенко с трудом, но добилась возможности быть рядом со своим умирающим сыном Мишей. Она убеждена: в последнюю минуту жизни человека должен держать за руку близкий.

Что делать, если родителей не пускают?

Если родителей не пускают к ребенку, во-первых, нужно писать жалобу на действия (бездействие) медицинского персонала или жаловаться устно главному врачу. Если это не помогает, можно звонить на горячую линию Минздрава РФ 8 800 200 03 89 или подавать обращение через сайт Росздравнадзора и на горячую линию Росздравнадзора 8 800 500 18 15.

Родители имеют право обратиться в прокуратуру (по телефону всегда ответит дежурный прокурор). Для Москвы это номер +7 (495) 951-71-97 Внутренний телефон справочной службы — 1548.

Нужно описать ситуацию и сообщить о нарушении прав ребенка. Стоит упомянуть, что лишение ребенка присутствия родителя рядом приносит страдания. Это уже подпадает под жестокое обращение с детьми.

При обращении опираться нужно на следующие законы: информационно-методическое письмо Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 2016 г. № 15-1/10/1-2853 «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (реанимации)» (его лучше распечатать или открыть на экране смартфона);

п. 3 статьи 51 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В соответствии с последним пунктом, родителям, членам семьи или законному представителю дается «право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка». Хотя есть и исключения: в ожоговый центр, где требуется стерильность, родителя вряд ли пустят.

Юридического запрета на посещение мамами и папами своих детей в реанимации нет. Но не все знают об этом и подчиняются внутренним требованиям больницы.

В случае, если права родителей и ребенка все-таки нарушаются, нужно требовать от лечащего врача (заведующего отделением, главного врача) обоснованный письменный отказ с указанием нормативного документа, на основании которого представители больницы не пускают к ребенку.

Медики чаще всего преследуют собственные цели: им хочется тишины и покоя, а «неадекватные мамы», которые плачут и задают кучу вопросов, им мешают. Но родители имеют право находиться рядом с ребенком в ходе госпитализации.

Важный момент: за то, чтобы лежать в палате с ребенком, родитель не обязан платить, как не обязан и мыть полы в коридоре — часто мамы берутся за любую черную работу в больнице или платят всем, только чтобы их пустили к больному ребенку. Это незаконно.

Более того. При совместной госпитализации родителю положен больничный: лист временной нетрудоспособности. И еще. Лежать с ребенком в палате имеют право все взрослые члены семьи. Кто это будет, решают не врачи. А можно еще и меняться.

Другое дело, что, по закону, больница не обязана обеспечивать родителя пайком и койкой. Эти вопросы решаются или по договоренности с учреждением, или самостоятельно.

КСТАТИ. Родительские права в отношении заболевшего ребенка оговариваются в законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ВАЖНО!

В Конвенции ООН «О правах ребенка» в качестве базовых прав указаны право на жизнь, имя, гражданство, право знать своих родителей, право на заботу родителей и право на неразлучение с родителями. В Хартии о госпитализированных детях (Юнеско, 1988 год) также говорится, что никто не имеет права разлучать ребенка с родителями во время госпитализации.

Медицинские юристы убеждены, что право ребенка быть в реанимации вместе с родителями — базовое, на него не могут влиять внутренние распорядки больниц или желание врачей.

Что значит «информирование о течении болезни»?

Знать, чем болен ребенок, — одно из основных родительских прав. С первого же обращения к врачу родители имеют право на получение информации. Но с 15 лет дети уже сами вправе знать все о состоянии своего здоровья.

Диагноз врач должен сообщить в любом случае, каким бы опасным он ни был. Держать родителей в неведении нельзя. Дать прогноз лечения и выздоровления врач обязан, хотя гарантировать что-то не может.

Интересно, что есть и обратное право — на отказ от получения информации. Если человек не хочет знать о состоянии своего здоровья, то врач не должен сообщать ему диагноз. Поэтому врачи обычно спрашивают, хотят ли родители знать всю правду о здоровье ребенка.

Часто родители предпочитают узнать диагноз, но просят избавить от знаний о лечебных вмешательствах — и это их право. Бывает, что верующие люди просят врачей не сообщать им прогноз выздоровления.

Когда врач определился с методами лечения, он обязан обсудить и согласовать их с родителями. Только после их согласия лечение может быть начато. Это тем более касается операционных вмешательств.

Но бывают исключения: когда ребенок пострадал и решение нужно принимать немедленно, а родители не рядом. Тогда все решает консилиум врачей или лично лечащий врач, но родители как можно быстрее должны быть поставлены в известность о случившемся. Речь идет о так называемом праве на информированное согласие.

Термин «informed consent» появился в США в 1957 году после судебного процесса — пациент Мартин Сальго судился со Стэнфордским университетом. После одной из медицинских манипуляций его парализовало. Мужчина утверждал, что если бы заранее знал о подобных осложнениях, он не согласился бы на такую процедуру. Он выиграл процесс, а термин вошел в законы многих стран. Информированное согласие с родителей ребенка (как и с любого пациента) требуют перед операциями, инвазивными процедурами, применением методов, которые имеют риск осложнений.

Прежде чем подписывать бумагу о согласии, убедитесь, что вы все правильно и четко поняли. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вам должны сообщить не только о плюсах ожидаемой операции или метода лечения, но и о минусах, предупредить о возможных последствиях. Объяснить все «в доступной форме» — это обязанность врача, а не его милость пациентам, так что родители вправе требовать объяснений и разъяснений. Хотя чаще всего им предложат подписать все быстро и не особенно вникая в написанное.

У родителей есть право на письменный отказ от медицинской помощи. Но это решение может нанести вред ребенку, поэтому сначала нужно все тщательно взвесить и подойти к вопросу ответственно. Однако основания для такого решения нередки — бывает, что врачи навязывают странные или недоказанные методы лечения.

Отказ от медицинской помощи не значит, что ребенка не будут лечить. Родители подписывают отказ от конкретного метода лечения, а врач обязан предложить альтернативный вариант.

Если родители отказываются от медицинской помощи, а врачи убеждены, что это идет во вред ребенку (например, в религиозных семьях, где вера запрещает переливание крови, операции и прочие вмешательства), то медицинское учреждение имеет право оспорить родительский отказ в суде.

Помните о праве на сохранение в тайне информации о здоровье. Информация о неблагоприятном течении болезни ребенка до 15 лет может сообщаться только родителям, их исключительное право — знать об этом. Другим родственникам, а также самому ребенку ничего не сообщается. Кроме того, родители имеют право ограничить список тех, кто может получать информацию о состоянии здоровья ребенка (в этот список могут входить родственники, друзья, сотрудники школы, журналисты и так далее). Есть ситуации, в которых разрешается нарушение медицинской тайны: например, если инцидент вышел в правовую плоскость.

Какие документы имеют право потребовать родители?

У родителей есть право на знакомство с медицинскими документами. Врачи должны выдавать копии любых записей, касающихся лечения ребенка. Раньше информация из медицинской карты родителям не предоставлялась. Врачи прикрывались фразой «это служебная информация». Да и сейчас иногда продолжают это делать. Но не нужно принимать эти отказы во внимание: требуйте соблюдения ваших прав.

Копии документов понадобятся, если возникнет необходимость получить независимую оценку врача из другого медучреждения или для судебных разбирательств. Подлинники остаются в лечебном учреждении — их врач не имеет права выдавать.

Можно ли выбрать лечащего врача?

Можно. Очень часто об этом праве забывают. А врачи вообще не любят о нем упоминать. Меж тем оно прямо записано в статье 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ В стационаре родители имеют право поменять врача, если он их не устраивает. Но сначала надо заручиться согласием его коллеги, под наблюдение которого они хотели бы передать ребенка.

Есть ли у пациентов право на обезболивание?

Право на облегчение боли тоже зафиксировано в законе (пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гласит: «Пациент имеет право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами».

Родители вправе потребовать обезболивание для ребенка. Попытки врача полечить его с уговорами «надо немножко потерпеть» считаются незаконными. Если есть желание родителей и ребенка, боль нужно купировать.

Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.

ЕЩЕ НА ТЕМУ ЗДОРОВЬЯ:

Что такое родительский авторитет и как построить его без угроз и наказаний

Как вести себя родителям школьника — дать свободу или закрутить гайки? 20 важных цитат Димы Зицера

В московских больницах пройдут дни открытых дверей для родителей и беременных