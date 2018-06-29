Успешные и одинокие. Почему нельзя выбирать между карьерой и семьей

Нет в женской популяции врагов более непримиримых, чем мамы, в анамнезе у которых есть неплохое образование и юношеские мечты о серьезной карьере, и мамы с воплощенными в жизнь мечтами, «мамы-карьеристки», не бросившие себя целиком лишь на алтарь семейной жизни. Попробуйте воскресным днем пройти мимо детской площадки, вас сразу же обдаст холодным ветром, который подует от сбившейся в дружную кучку стайки мам из категории #яжемать. Ветер этот будет дуть исключительно в сторону какой-нибудь редкой гостьи на детской площадке, как правило, ухоженной барышни, которая одним глазом наблюдает за тем, что делает ее ребенок в песочнице, а вторым — следит в своем телефоне, скажем, за котировками Bitcoin.

«Кукушка» и «она не мать» — это самые приличные эпитеты, которыми награждают ее вынужденные соседки по детской площадке. Ее ребенок, как правило, автоматически тоже становится изгоем, ведь всю неделю он гуляет с няней и, несмотря на то, что малыш воспитан и делится игрушками с другими детьми, он явно «весь в мать». Я сама много раз оказывалась в подобной ситуации. Когда я возвращалась домой после совместной прогулки с маленькими детьми с таких вот площадок, то едва не рыдала от мыслей «а может я какая-то неправильная мать» и «все брошу, буду заниматься только детьми и домом». Хорошо, что все-таки дальше минутной рефлексии дело не зашло и помогла мне в этом коллега по цеху Зоя Васильевна Зарубина.

Мы познакомились с ней на съемочной площадке: Зоя Васильевна была героиней одной из серий документального сериала о женщинах-разведчицах, над которым я работала, будучи молодой мамой. На момент нашего знакомства ей было почти 80 лет, она преподавала в Дипломатической академии, возглавляла организацию «Бабушки Мира за Мир», летала раз в месяц в Америку — читать лекции, и строила планы на будущее. Она стала для меня близким другом. Я приезжала к ней в Гагаринский переулок пить чай, а она мне, молодой маме-карьеристке очень мягко «ставила мозги на место». Рассказывала о том, как правильно нужно прожить жизнь, чтобы к восьмидесяти не было мучительно больно осознавать, что жизнь прожита «не так»:

«Детям гораздо важнее гордиться своей успешной и социальной, во всех смыслах матерью, чем видеть замученную домохозяйку, которая так много тратит на них своих душевных сил, что дети, в конце концов, начинают ее просто ненавидеть», — внушала мне Зоя Васильевна.

«Карьера и жизнь — основа успешной жизни твоих детей. Какой пример возьмет с тебя твоя дочь, если ты будешь заниматься только ее школьными отметками и тем, что она съела на ужин? Будут ли тебя уважать твои дети, если ты в профессии останешься на том уровне, на каком была до их рождения?

И, в конце концов, «чем ты займешься, когда твои дети вырастут и упорхнут в свои семьи? Правильно. Ты будешь заниматься тем, что будешь отравлять им жизнь своим бесконечным нытьем и упреками из серии „я ради вас все бросила“.

Я воспользовалась уроками Зои Васильевны и, ссылаясь на свой опыт, могу сказать, что распределить свое внимание между детьми, домом и своей карьерой, никого при этом не обидев, возможно. Ваши дети будут гордиться вашими достижениями и будут вдохновлять вас на новые свершения. Моя дочь стала делить женщин на тех, кто самостоятельно добивается в жизни карьерных высот и при этом воспитывает детей, и на тех, кто сидит дома и, по ее словам, „клюют голову своим несчастным детям“. Однако, это одна сторона медали. Вторая сторона называется „сначала карьера, а дети и семья потом“.

Мне сложно проанализировать, как обстоит ситуация в политике или в финансовой и банковской сфере, но я точно знаю, как это происходит в творческой среде. Именно здесь — огромное количество прекрасных, успешных, умных и красивых женщин „за сорок“, которые добились, каждая в своем направлении, каких-то высот, но, которые одиноки во всех смыслах этого слова. Замуж они не выходили, потому что не было достойных их кандидатов, детей не родили, потому что дети отвлекали бы от карьеры и от самосовершенствования.

Фаина Раневская очень точно когда-то сказала: „Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной…“. Это, действительно, несчастье, как бы эти успешные, но бесконечно одинокие женщины ни пытались внешне произвести впечатление счастливых, занимающихся только собой и более ничем другим. С работы они возвращаются в пустые дома, где не разбросаны по полу игрушки, из путешествий и командировок им некому, кроме пожилой мамы, отправлять свои селфи, их не ждут с нетерпением повзрослевшие дети, чтобы посекретничать перед сном.

Неправильный баланс между семьей и карьерой приводит к двум тяжелым крайностям: либо беспросветное одиночество, либо беспросветная неудовлетворенность собой. В итоге, и у тех, и у других женщин происходит одинаковое ощущение того, что жизнь прожита зря. Тем, кто не верит, что можно совмещать детей, семью и карьеру с ежедневным собственным ростом, привожу примеры женщин, которые сумели сделать это блестяще:

Наталья Касперская — мама пятерых детей и президент группы компаний InfoWatch.

Список этот можно довести до нескольких десятков, не прибегая к помощи Google , кстати, российское представительство которого возглавляет Юлия Соловьева , тоже мама. Эти женщины сумели достичь идеального равновесия в своей жизни, не сомневаясь в своих силах и, условно, не опасаясь мнения „мам с детских площадок“. Они точно никогда не скажут своим детям „я бросила ради тебя свою жизнь“, а их дети будут относится к своим мамам с уважением и гордостью.

За последние несколько лет Россия переняла у Европы и Америки любопытный опыт „папа-воспитатель-домохозяйка“. В эмансипированном западном обществе это — мужчина, сидящий в декрете с грудничком, бросивший свою работу ради карьеры жены, встречающий ужином свою жену, которая устала после многочисленных совещаний и встреч. Но, если в той же Америке к подобному гендерному перевертышу относятся с уважением и пониманием, российское общество пока не готово принять сильный пол за слабый и очень ошибочно называет таких мужчин альфонсами, иждивенцами, слабаками и неудачниками.

Муж моей приятельницы, дамы-финансиста, с ужасом рассказывал историю о том, как в поликлинике, куда он пришел оформить больничный по уходу за ребенком, пожилая медсестра ему сказала „бегите от этой бабы, которая вас поработила“. А другой представитель сильного пола, жена которого — успешная актриса, столкнулся с тем, что классная руководительница их дочери отказалась с ним беседовать и попросила „вызвать мать“, ведь „что можно взять с мужчины…“

В России, согласно опросу ФОМ , всего лишь один процент мужчин, которые берут отпуск по уходу за ребенком, тогда как 82%, согласно этому же опросу, хотели бы, чтобы основная часть ответственности за воспитание детей и за содержание дома легла на мужчин. Такая простая математика не просто доказывает то, что наше общество готово поменяться ролями и дать возможность женщинам реализовать себя в жизни, но и то, что большая часть „яжематерей“ на детских площадках искусно занимаются самообманом.

Так что, если вы стоите на пороге выбора „дети, семья или карьера и реализация своих детских мечтаний“, научитесь не бояться общества, глупых мнений и, главное, себя. У вас будет возможность воспитать детей, когда вы станете бабушкой, наполненной чувством собственного достоинства и сделавшей не только для семьи, но и для мира что-то очень важное.

Читайте также

Вредные советы. Нужна ли цензура детскому телевидению Родительские санкции: нужно ли запрещать детям смотреть мультфильмы Виртуальная половинка. Почему нам больше не интересно общаться в реальности